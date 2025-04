Marco Carta torna con il nuovo singolo “Solo Fantasia ” (Dischi dei sognatori /Ada Music Italy), presentato in anteprima al San Marino Song Contest 2025, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 18 aprile 2024.

Il bran, scritto e prodotto da Alessandro Gemelli , insieme a Tony Maiello, Matteo Chirivì, Simone Giacomini e Marco Rettani, conferma la necessità dell’artista di essere completamente “dentro” ogni singola nota e verso di questo nuovo brano che, come i precedenti, lo vede protagonista di versi e note scritte su misura sulla sua “pelle”.

Marco sottolinea: "Solo Fantasia" è una canzone che racconta un’attrazione intensa e fugace, sospesa tra sogno e realtà. Il testo evoca immagini di una notte vissuta con passione e irrazionalità, dove i protagonisti si perdono in un momento “maledetto e romantico” senza sapere dove li porterà. C’è un legame indefinito tra loro, ma non abbastanza solido da diventare qualcosa di concreto: è solo fantasia, un'illusione che somiglia alla poesia ma che sfugge a qualsiasi regola o definizione. La musica e la notte diventano il rifugio perfetto per questo incontro effimero, in un’atmosfera che ricorda un film o una canzone d'altri tempi.