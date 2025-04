Il Made in Italy si mette in vetrina, creatività e tricolore protagonisti del concorso nazionale

Al via l'iniziativa promossa dall’Associazione Vetrinisti & Visual Europei approvata dal Ministero Delle Imprese e del Made in Italy e inserita in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy che ricade il 15 Aprile di ogni anno: in gara Vetrinisti, Visual Merchandiser, commercianti, artigiani e le scuole.





L’eccellenza italiana trova casa nelle vetrine di tutta la Penisola grazie al concorso nazionale "Il Made in Italy in Vetrina", promosso dall’Associazione Vetrinisti & Visual Europei e inserito ufficialmente tra le iniziative riconosciute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per la Giornata Nazionale del Made in Italy, che si celebra ogni anno il 15 aprile.





Il progetto, completamente gratuito, si rivolge a Vetrinisti, Visual Merchandiser, Scuole di ogni ordine e grado, Commercianti e Artigiani, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del Bel Paese attraverso l’estro creativo e la forza comunicativa delle vetrine.





«Vogliamo rendere omaggio al Made in Italy partendo dal cuore pulsante dei nostri centri urbani: le vetrine» – afferma il Cav. Giuseppe Marco Pasquarella, Presidente dell’Associazione Vetrinisti & Visual Europei. «Ogni allestimento è un messaggio d’amore per l’Italia, un racconto visivo che unisce artigianato, commercio e bellezza».





Iscrizione e modalità di partecipazione





Per partecipare inviare una email a vetrinistievisualeuropei@gmail.com, allegando:

1. Nome e cognome (oppure denominazione commerciale);

2. Indicazione dell’attività e data dell’allestimento (che dovrà restare visibile almeno fino al 16 aprile 2025);

3. Indirizzo completo e contatti telefonici;

4. Una o più foto in alta risoluzione dell’allestimento (preferibilmente in notturna e prive di riflessi) entro il 12 aprile 2025.





Tema e regolamento





Le vetrine dovranno ispirarsi al tema della Primavera, con elementi decorativi che richiamino il Tricolore e celebrino il Made in Italy in tutte le sue forme. Nessuna limitazione alle merceologie: potranno partecipare negozi di abbigliamento, casalinghi, gioiellerie, calzature, pasticcerie, bar, librerie, mobilifici, concessionari d’auto e tutte le altre attività non elencate. Centrale sarà l’elemento della creatività, inteso come motore di valorizzazione del patrimonio produttivo e culturale italiano.

«Il nostro invito è rivolto a tutti, dai professionisti della Vetrina e del Visual ai giovani studenti delle scuole, perché crediamo che il Made in Italy vada raccontato con passione e immaginazione» – aggiunge Pasquarella. «Ogni vetrina sarà un piccolo palcoscenico della nostra identità nazionale».





La premiazione





I vincitori saranno premiati a Roma nel mese di maggio, in una cerimonia ufficiale (data da confermare) presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Un’occasione per celebrare con orgoglio il talento italiano con la capacità di raccontarlo con una semplice vetrina che, per l’occasione, diventa una vera e propria opera d’arte.