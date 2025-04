Stefano Massini porta in scena "Alfabeto delle Emozioni" a Putignano

ph_Marco Borrelli

PUTIGNANO – Il Teatro "Giovanni Laterza" di Putignano ospiterà il 5 aprile alle ore 21.00 lo spettacolo "Alfabeto delle Emozioni", scritto e interpretato da, uno dei narratori più apprezzati del momento.

Lo spettacolo si sviluppa attorno a un immaginario alfabeto delle emozioni, in cui ogni lettera rappresenta un sentimento: P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia. Con il suo inconfondibile stile narrativo, Massini accompagna il pubblico in un viaggio emozionante attraverso storie e aneddoti coinvolgenti, con l'obiettivo di dare un nome e un volto alle sensazioni che ci attraversano ogni giorno.

Uno spettacolo per raccontare le emozioni

"Noi siamo ciò che proviamo" – afferma Massini – "e raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni". Il suo spettacolo parte dall'idea che spesso siamo analfabeti emotivi, incapaci di dare un nome preciso ai sentimenti che ci pervadono.

In un'epoca in cui tutto sembra confondersi, Massini offre uno strumento per riscoprire la nostra interiorità, attraverso un racconto ricco di ironia, profondità e leggerezza. I personaggi e le situazioni che porta in scena dipingono un affresco dell'animo umano, con un linguaggio che unisce teatro, letteratura e quotidianità.

Un maestro del racconto

Stefano Massini, noto al grande pubblico per i suoi racconti televisivi del giovedì sera a Piazzapulita, è uno scrittore e drammaturgo di fama internazionale. Definito da Repubblica come "il più popolare raccontastorie del momento", ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti per la sua capacità di trasformare la parola in uno strumento di riflessione e spettacolo.

Informazioni e biglietti

L'evento si terrà il 5 aprile 2025 alle ore 21.00 presso il Teatro Giovanni Laterza di Putignano. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito PugliaCulture.it.