Sparatoria contro i Carabinieri a Bari: UNARMA chiede interventi sul DDL Sicurezza

BARI – Momenti di altissima tensione a Bari, dove un gruppo di malviventi ha forzato un posto di blocco, speronando l'auto del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri e aprendo il fuoco contro i militari nel tentativo di sfuggire all'arresto.

Nicola Magno, Segretario Generale Regione Puglia di UNARMA, ha commentato l’accaduto, sottolineando la gravità della situazione e l'urgente necessità di misure più severe per tutelare le forze dell’ordine:

"Fortunatamente, nessun carabiniere è rimasto ferito. Tuttavia, questa ennesima vicenda dimostra come chi delinque non abbia alcuna paura delle conseguenze delle proprie azioni, né tantomeno dello Stato. Se al posto del Nucleo Radiomobile ci fosse stata una pattuglia della Stazione Carabinieri, oggi potremmo trovarci a contare delle vittime tra i colleghi intervenuti."

Magno ha quindi lanciato un appello al Governo affinché intervenga sul DDL Sicurezza, non solo per inasprire le pene, ma anche per garantire che tutti i reparti delle forze dell’ordine siano dotati di adeguati strumenti di protezione:

"È fondamentale che, attraverso accordi a livello centrale, si assicuri che anche i colleghi delle Stazioni Carabinieri – che purtroppo non dispongono di auto blindate come i nuclei radiomobili – possano operare in sicurezza. Oggi più che mai, il loro compito è essenziale per garantire ordine e sicurezza pubblica."

L'episodio di Bari riaccende il dibattito sulla necessità di una maggiore tutela per chi opera quotidianamente in prima linea nella lotta alla criminalità.