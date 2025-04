Il rock progressivo degli Hora Prima approda il 12 aprile sul palco del Resilienza di Bitonto

BITONTO - Il prog rock made in Puglia sta per irrompere nel cuore di Bitonto. Sabato 12 aprile, il rock progressivo degli Hora Prima irromperà, infatti, negli spazi del Circolo Culturale Resilienza con un evento speciale che segna l'inizio del tour di presentazione del nuovo album della band pugliese. Sarà la prima tappa di un itinerario che vedrà quest’ultima esibirsi in luoghi attenti alla sperimentazione artistica. In anteprima assoluta gli Hora Prima faranno ascoltare i brani contenuti nell’album suonando dal vivo.La serata avrà inizio alle ore 21,30 e si aprirà con la proiezione di un documentario sulla band, uno spaccato intimo e autentico del percorso artistico che ha portato i 5 componenti del gruppo all’ideazione del nuovo album. Subito dopo, il pubblico potrà immergersi in un talk condotto da Carlo Chicco, giornalista, critico musicale e dj, in cui si discuterà delle tematiche, dello stile e degli aneddoti legati al progetto discografico. Ma la vera magia avverrà sul palco del Resilienza, quando, al termine del talk, gli Hora Prima si esibiranno dal vivo, presentando per la prima volta le tracce che faranno parte del loro prossimo lavoro. La band pugliese offrirà al pubblico un'occasione unica: un viaggio tra musica, riflessioni e immagini che raccontano la genesi del loro nuovo progetto discografico.Gli Hora Prima sono nati a Bari da un'idea di Francesco Bux (batteria, synth, voce) e Domenico De Zio (chitarra), completando la formazione con Roberto Gomes (tastiere e voce), Roberto Di Lernia (basso e voce) e Andrea Catalano (voce). Dopo il debutto con "L’Uomo delle Genti", un concept album che racconta la storia di San Nicola in chiave laica, gli Hora Prima si sono affermati sulla scena musicale con una serie di performance che li hanno visti protagonisti in festival e contest importanti, come Sanremo Rock, AlbeRockBello Festival e il Premio Morris. Recentemente, hanno vinto il contest indetto da Intervallo Prog, che li ha portati a esibirsi al Forum19 per il 2 days+1 Prog Festival di Veruno.Il nuovo album, che verrà presentato in anteprima il 12 aprile, è un concept che si immerge in un terreno di riflessione profonda sulla condizione umana. Le tracce esplorano il rapporto tra l’individuo e la tecnologia, con un occhio particolare sull'intelligenza artificiale e sul suo crescente ruolo nel sostituire il lavoro creativo delle persone. Ma non è solo tecnologia il tema centrale: il disco scava anche nel legame che ogni essere umano ha con la spiritualità, la religione e i miti della modernità. In un contesto in cui la società consumistica sembra ridurre l'individuo a un ingranaggio di una macchina più grande, gli Hora Prima ci invitano a riflettere sul ritorno alle nostre radici biologiche e al sentire autentico, lontano dai costrutti sociali che modellano la nostra esistenza.Un concerto, quindi, che non è solo un'esperienza musicale, ma un momento di riflessione e confronto sulle sfide che attraversano il nostro tempo, il tutto condito con la forza del rock progressive che caratterizza il sound della band. L'ingresso all'evento è gratuito, ma per informazioni e prenotazioni si consiglia di scrivere a info@asteriaspace.it o contattare via WhatsApp al 377 387 2180.