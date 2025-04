Eccellenza Puglia 2024-25: i verdetti alla fine del girone regolare

Allo stesso torneo accede direttamente il Barletta, che ha vinto il Girone con 83 punti, in virtù dell'8-3 in casa del Ginosa. Per la permanenza nel primo campionato dilettantistico regionale, il playout opporrà l'Atletico Racale all'INCEDIT Foggia. Retrocedono in Promozione, Brilla Campi, Corato Calcio 1946, Molfetta Calcio, Ginosa e Arboris Belli.





Le date dei playoff con i relativi abbinamenti, unitamente a quelle dei playout, saranno rese note con un comunicato ufficiale del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, in pubblicazione nei prossimi giorni.

- Si è concluso, nel pomeriggio di domenica 6 aprile 2025, il girone regolare del campionato di Eccellenza Pugliese 2024-2025. Al termine dell'ultima giornata, il campo ha emesso i verdetti per i playoff e per i playout. Agli spareggi per la promozione in Serie D accedono Galatina Calcio, Polimnia Calcio, Bisceglie 1913 e Canosa Calcio 1948.