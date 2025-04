Lecce, servizi spiaggia gratuiti per categorie vulnerabili: al via il progetto comunale 'Tutti al mare'

LECCE - Al via il progetto Tutti al mare, l’iniziativa dell’Assessorato al Welfare di Andrea Guido che ha l’obiettivo di rendere le spiagge sempre più accessibili alle persone con disabilità. Saranno offerti a titolo gratuito, per la prossima stagione balneare, ombrelloni, lettini e sdraio alle categorie di cittadini più vulnerabili. Le domande, da rivolgere al Comune, scadono il 22 aprile. - Al via il progetto Tutti al mare, l’iniziativa dell’Assessorato al Welfare di Andrea Guido che ha l’obiettivo di rendere le spiagge sempre più accessibili alle persone con disabilità. Saranno offerti a titolo gratuito, per la prossima stagione balneare, ombrelloni, lettini e sdraio alle categorie di cittadini più vulnerabili. Le domande, da rivolgere al Comune, scadono il 22 aprile.





Sono 9 gli stabilimenti balneari del litorale leccese che metteranno a disposizione di anziani e di persone con fragilità ben 45 ombrelloni e 90 lettini gratuiti da maggio a giugno, dal lunedì al venerdì. I lidi che hanno aderito al progetto sono: Lido Soleluna, San Cataldo – Lungomare Marinai d’Italia; Lido Turrisi, San Cataldo – Lungomare S. Caboto; Lido Cambusa, Torre Chianca – Viale Eolo; Lido Pole Pole, Spiaggia Bella – Via Bibione; Lido Molo 13, Frigole – Lungomare A. Mori; Lido Circeo, Torre Chianca – Viale Eolo; Lido Approdo, Torre Chianca – Viale Eolo; Lido MaluhaBay, Torre Chianca – Via Marebello; Lido Zefiro, Frigole – Lungomare A. Mori.





Il progetto sociale è riservato ai residenti nel Comune di Lecce in possesso di invalidità totale riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992 riconducibile alle tipologie di cui all’art.3, comma 2 e/o comma 3 e a quelli con età uguale o maggiore ad anni 75 (al 31.03.2025) e reddito ISEE inferiore a € 10.000,00 in corso di validità.





Gli interessati, entro il 22 aprile 2025, dovranno presentare istanza compilando esclusivamente il modello proposto, allegando la documentazione richiesta, tramite protocollo generale del Comune di Lecce. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli Uffici del Settore Servizi Sociali di via Pistoia, angolo via S. Massimiliano Kolbe, telefono 0832682184.





"Il mio ringraziamento – fa sapere l’assessore Guido – va all’Associazione Federazione Imprese Demaniali di Lecce aderente a Confimprese Demaniali Italia e ai gestori dei lidi che hanno aderito all’iniziativa".