"Io corro con te... e per te", venerdì 2 maggio la presentazione

Tante le novità in serbo per la speciale "Io corro con te... e per te", corsa per persone non vedenti e ipovedenti di sabato 10 maggio con partenza e arrivo dal piazzale antistante la Basilica di San Giuseppe e con un percorso articolato su 9 chilometri lungo la litoranea della città. Si tratta di una corsa unica nel suo genere con atleti e relative guide sportive provenienti da tutta Italia che vedrà la partecipazione, in qualità di madrina della manifestazione, della atleta e cantante Annalisa Minetti.



Non mancheranno le sorprese per quella che sarà la decima edizione dell'appuntamento non competitivo domenicale (domenica 11 maggio), che accoglie oltre 1500 partecipanti pronti ad affollare il lungomare di ponente di Bisceglie in un serpentone colorato che animerà la domenica della festa della Mamma, con ricordo speciale del quarantennale della tragica scomparsa del biscegliese Sergio Cosmai, vittima delle Mafie. Tra le tante, la possibilità di ritirare le maglie per la gara domenicale nel village allestito il sabato pomeriggio nel piazzale antistante la Basilica di San Giuseppe.



Tutti i dettagli saranno presentati nella conferenza di venerdì 2 maggio. Previsti gli interventi, tra gli altri, del presidente della ASD Bisceglie Running, Mauro Sasso, del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Dott. Antonio Giampietro e del Sindaco di Bisceglie, Avv. Angelantonio Angarano.



"Io corro con te" è un'iniziativa organizzata dalla ASD Bisceglie Running e patrocinata dal Comune di Bisceglie, con il supporto di Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, Comitato Italiano Paralimpico Regione Puglia, Garante dei diritti dei disabili Regione Puglia, APRP (Associazione Pugliese per la Retinite Pigmentosa), Fispes (Federazione Italiana sport paralimpici e sperimentali), CONI Puglia, Bandiera Lilla, FIDAL Puglia (Federazione Italiana di Atletica Leggera), Bisceglie Approdi, Confcommercio Bisceglie, Pro Loco Bisceglie.

