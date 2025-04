La Puglia suona jazz: AWA Productions vola a Brema per rappresentare l'eccellenza creativa del Sud Italia

AWA Productions si conferma così un motore culturale dinamico, capace di portare nel mondo il talento e l’energia del Sud Italia, coniugando arte, impresa e visione internazionale.

AWA Productions sarà ambasciatrice della musica pugliese nel prestigioso scenario internazionale di “Jazzahead!”, la più importante fiera europea dedicata al jazz, in programma a Brema, in Germania, dal 24 al 26 aprile 2025. Un’occasione unica in cui il team di AWA presenterà due dei suoi progetti di punta, nati e sviluppati all’interno del CREA! Laboratorio Urbano di Grottaglie (TA): WAW Music, etichetta discografica indipendente attenta alla valorizzazione dei nuovi talenti e alla sperimentazione musicale e The Square, un podcast culturale che racconta voci, idee e visioni contemporanee, intrecciando arte, territorio e innovazione sociale.Entrambe le iniziative sono il frutto di un progetto promosso dal Comune di Grottaglie, finanziato attraverso l’avviso pubblico regionale “Galattica - Rete Giovani Puglia”, volto a incentivare la creatività e la partecipazione attiva dei giovani.“Si tratta di un’occasione importantissima per la nostra crescita aziendale – dichiara Pietrantonio Lenti Presidente di AWA Productions – Abbiamo l’onore di rappresentare la Regione Puglia in una kermesse di così grande rilievo, con l’opportunità di confrontarci e fare rete con realtà internazionali. È un momento strategico per arricchire il nostro know-how e riportare a Grottaglie esperienze e contaminazioni che possano nutrire e far evolvere la nostra proposta creativa e culturale.”