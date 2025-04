Nuova apertura Scavolini in Puglia: domenica 27 aprile inaugura il nuovo Scavolini Store Monopoli

Ingresso libero

MONOPOLI - Scavolini rafforza ulteriormente lo sviluppo retail sul territorio nazionale con l’apertura del nuovo Scavolini Store Monopoli, in provincia di Bari. L’inaugurazione ufficiale è in programma domenica 27 aprile, dalle ore 17:30, in via Aldo Moro 17 a Monopoli.Il nuovo showroom - nato dalla sinergia con la famiglia Lopalco che da oltre 45 anni opera nel settore dell'arredo e del design - offre uno spazio espositivo di 285 mq dedicato interamente alle proposte per l’ambiente cucina, il living, la stanza da bagno, oltre alle cabine armadio e ai sistemi multifunzione firmati dall’azienda pesarese, che da oltre 60 anni soddisfa le esigenze di un pubblico trasversale.L’accurato allestimento è studiato per rappresentare al meglio le soluzioni d’arredo Scavolini e i valori che hanno reso l’azienda tra i più importanti protagonisti del settore e punto di riferimento in tutto il mondo: qualità made in Italy, grande attenzione ai dettagli e al design, massima libertà compositiva.Lo Scavolini Store Monopoli rappresenta un’ulteriore vetrina per esplorare le migliori collezioni del brand, dai progetti più recenti ai modelli più apprezzati, affiancando i clienti per trovare il progetto più in linea con i propri gusti al fine di realizzare la casa che si è sempre sognata.Uno staff professionale e altamente qualificato è disponibile per assistere i clienti, in tutte le fasi dell’acquisto: dal rilievo misure alla progettazione del proprio arredo, dalla consegna al montaggio fino all'assistenza post-vendita.L’apertura di Monopoli si inserisce nel network degli Scavolini Store, tutti negozi monomarca, che hanno superato quota 165 e costituiscono un’identità distributiva unica che si affianca alla rete commerciale tradizionale per un totale di oltre 900 showroom sul territorio nazionale. Punti vendita caratterizzati da ampie dimensioni e improntati ai più innovativi concetti di visual merchandising, con vetrine dal forte impatto visivo, dove predomina il colore rosso che contraddistingue il marchio e dove si fondono ispirazioni e proposte orientate a un sistema casa integrato, al fine di creare spazi fluidi e coerenti dal punto di vista stilistico in tutti gli ambienti della casa.Espressione di una volontà aziendale che crede profondamente che la qualità dell’esperienza d’acquisto sia fondamentale per trasmettere al consumatore il valore del brand, Scavolini dedica sempre grande attenzione alla formazione dei rivenditori, promuovendo progetti e workshop a loro riservati. Di grande importanza il progetto “Scavolini Academy”, il percorso di formazione rivolto esclusivamente ai nuovi venditori che va dalle tecniche di vendita alla conoscenza delle collezioni e delle rispettive caratteristiche distintive, alla condivisione delle politiche e della strategia aziendale. Un percorso di più giorni che offre un’immersione totale nel mondo Scavolini.Scavolini Store MonopoliDomenica 27 aprile - dalle ore 17:30Via Aldo Moro, 1770043 Monopoli (BA)