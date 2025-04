“Le risorse. La flora e la fauna.” A Coreggia un convegno dedicato alla biodiversità e alla sostenibilità

ALBEROBELLO – Prosegue il programma di iniziative per le celebrazioni del, con un appuntamento dedicato alla natura e alla riscoperta del territorio:, presso l’oratorio “Carlo Laera”, si terrà il convegno

L’evento rappresenta un’occasione speciale per esplorare la biodiversità dell’area di Coreggia, con un focus su flora, fauna e risorse ambientali. Sarà un momento di riflessione e confronto aperto a cittadini, famiglie e visitatori, all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione del territorio.

«La valorizzazione del territorio di Coreggia passa anche dalla conoscenza approfondita delle sue risorse e dalla capacità di coglierne le evoluzioni nel contesto contemporaneo», spiega Saverio Sgobba, Assessore alla frazione. «Con il nostro impegno vogliamo preservare le meraviglie naturali di questa zona per le future generazioni, garantendo uno sviluppo sostenibile e consapevole.»

Il convegno è promosso dal Comune di Alberobello, in collaborazione con l’Assessorato a Coreggia, l’Associazione One More Tree (presieduta da Lusi De Carlo), Legambiente Alberobello-Coreggia (con il presidente Christophe Buso), e LIPU – Area delle Gravine (presieduta da Emiliano Montanaro). Interverranno anche esperti ambientali e guide del territorio come Devid Girolamo e Donato Bimbo.

L’obiettivo dell’iniziativa è aumentare la consapevolezza ambientale e incoraggiare l’osservazione attenta della natura, imparando a riconoscere i segnali di stress e salute degli ecosistemi locali.

Il convegno rientra nel più ampio progetto #Coreggia2025, che punta a valorizzare la cultura, la natura e il benessere della comunità attraverso eventi, incontri e attività immersive.