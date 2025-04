Lecce celebra Eleonora Duse: la Divina che divenne fuoco, a cento anni dalla scomparsa

LECCE - A cento anni dalla sua scomparsa, Eleonora Duse continua a illuminare il palcoscenico della memoria. Lecce celebra la "Divina", icona di libertà e innovazione teatrale, con un evento che intreccia arte, letteratura e il ricordo di una donna che ha fatto della sua vita un'opera d'arte. "Come l'onda sulla duna. La Divina che divenne fuoco " è il titolo dell'incontro speciale, organizzato dal Comune di Lecce con il supporto scientifico e organizzativo dell’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, per onorare un'eredità che risuona ancora oggi.Ispirato all'omonimo volume collettaneo edito da Solfanelli Editore e curato da Franca De Santis con la direzione scientifica del Prof. Pierfranco Bruni, l'incontro si propone come una conversazione d’autore e percorso nell'opera, offrendo una riflessione sulla modernità della “Divina”.L’evento si terrà a Lecce, giovedì 10 aprile 2025, a partire dalle ore 18.00, presso la Sala Conferenze dell’ex Conservatorio Sant’Anna, in Via Libertini, 1. L’iniziativa è curata dal Prof. Pierfranco Bruni, scrittore, intellettuale, poeta e italianista, dirigente del Mibac, candidato al Nobel per la letteratura e insignito per tre volte del Premio Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È patrocinato dal Ministero della Cultura, dal Vittoriale degli Italiani, dal Centro Studi e Ricerche Francesco Grisi e dal Comitato Nazionale Celebrazioni Centenario Morte Eleonora Duse presieduto da Giordano Bruno Guerri, di cui Pierfranco Bruni è il Responsabile unico della Comunicazione. Vedrà la partecipazione di esperti, studiosi e critici letterari, fra cui la Prof.ssa Annarita Miglietta, Docente di Linguistica Italiana presso l'Università del Salento e la Prof.ssa Marilena Cavallo, docente e saggista, entrambe coautrici del lavoro editoriale. L'incontro sarà moderato dalla Senatrice Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce e Presidente dell'Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, che guiderà il dialogo e stimolerà la discussione tra i relatori e il pubblico.