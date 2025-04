Omaggio a Lucio Parenzan: il "cuore di diamante" per il centenario arriva al Papa Giovanni XXIII

BERGAMO – Un legame profondo, nato da un intervento chirurgico salvavita, si è concretizzato oggi in un toccante omaggio al professor Lucio Parenzan, pioniere della cardiochirurgia pediatrica. Giuseppe Fallacara, uno dei "bimbi blu" operati con successo da Parenzan nel 1974, ha donato all'ASST Papa Giovanni XXIII un'opera d'arte da lui stesso progettata e realizzata, un "cuore di diamante" pensato per celebrare il centenario della nascita del celebre chirurgo.

Un "successo" dedicato al suo salvatore

Giuseppe Fallacara, oggi affermato professore ordinario al Politecnico di Bari, il più giovane d'Italia nel suo settore, custodisce un debito di gratitudine eterno verso il professor Parenzan. "L’uomo che aveva toccato con mano il mio cuore ha impresso in esso una direzione fondata sulle sue stesse parole ‘cammina, corri’ e ‘il successo nella vita’", ha dichiarato Fallacara, sottolineando come questo insegnamento lo abbia guidato nel suo percorso professionale e nella creazione di una "scuola" di architettura dedicata allo studio della pietra.

Il "successo" raggiunto, culminato nella sua carriera accademica, è dedicato al professor Parenzan, l'uomo che gli ha donato la vita, e a tutti coloro che ne hanno raccolto l'eredità. Questa testimonianza di gratitudine ha preso forma in un'opera simbolica, un cuore di diamante scolpito in marmo bianco Statuario di Carrara con base in marmo Rosso Levanto, realizzato con tecnologie robotiche all'avanguardia dall'azienda Mastropasqua Marmi di Venosa.

Il "cuore di diamante" esposto all'auditorium Parenzan

L'opera è stata consegnata nel foyer dell'auditorium intitolato a Lucio Parenzan, alla presenza di Francesco Locati, direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII, Stefano Paleari, presidente dell'International Heart School, e Paolo Ferrazzi, direttore scientifico della stessa scuola che ogni anno forma medici provenienti da tutto il mondo.

Il "cuore di diamante" riproduce il logo scelto per l'evento "What’s new? Cento anni dalla nascita di Lucio Parenzan", svoltosi lo scorso ottobre, durante il quale Giuseppe Fallacara aveva già condiviso la sua commovente storia. L'opera sarà esposta accanto alle illustrazioni di Giulia Neri, utilizzate nel video commemorativo "Il monumento a Lucio Parenzan", interpretato da Maurizio Donadoni. Queste illustrazioni ripercorrono i momenti salienti della straordinaria vita del professor Parenzan che, con oltre 15 mila interventi al cuore, tra cui 350 trapianti, rese Bergamo negli anni '80 la capitale mondiale per lo studio delle patologie cardiache infantili.

Nel foyer sono inoltre esposti gli strumenti di lavoro e altri cimeli del professor Parenzan, donati al Papa Giovanni XXIII dalla sua famiglia, a testimonianza di un'eredità che continua a vivere e a non conoscere confini.

Un ricordo vivo nel cuore di tutti

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato anche la direzione strategica dell'ospedale, rappresentata dal direttore sanitario Mauro Moreno, dal direttore amministrativo Gianluca Vecchi e dal direttore sociosanitario Simonetta Cesa, insieme al dottorando del Politecnico di Bari Francesco Ciriello, Michele Senni, direttore del Dipartimento Cardiovascolare, Francesca Raimondi, direttore della Cardiologia Pediatrica, e Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Area critica. Un momento di commozione e ricordo per un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della medicina e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo.