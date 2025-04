Lecce, lupo avvistato in città: un giovane esemplare ripreso mentre cammina in via Scotellaro

LECCE - Ancora un avvistamento sorprendente nel cuore urbano del Salento. Un giovane esemplare di lupo è stato filmato lunedì 21 aprile 2025 mentre si aggirava tranquillamente in via Rocco Scotellaro, nelle vicinanze del Rione Salesiani a Lecce. Il video, già diffuso sui social e rilanciato dalle testate locali, mostra il canide muoversi con passo sicuro e pacifico sull’asfalto, apparentemente in buona salute e senza alcun segno di aggressività.

L’animale, probabilmente alla ricerca di cibo, si è spinto fino alla zona residenziale prima di essere disturbato dalla presenza di un’auto e dai fari abbaglianti. Dopo un attimo di esitazione, il lupo ha imboccato una stradina laterale e si è diretto verso la campagna adiacente, sparendo nel buio.

A commentare l’episodio è Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che sottolinea come si tratti dell’ennesima dimostrazione della “forza di una Natura che si riappropria progressivamente di territori un tempo sottratti”. Secondo D’Agata, la presenza del lupo a Lecce assume un valore simbolico particolarmente forte, considerando che il nome antico della città, Lupiae, rimanda proprio al lupo come simbolo identitario.

«Queste immagini – aggiunge D’Agata – ci ricordano che anche i centri urbani non sono impermeabili alla presenza della fauna selvatica. È una sfida per la convivenza, ma anche un’opportunità per ripensare il nostro rapporto con l’ambiente».

Negli ultimi anni, la presenza del lupo nel Salento è stata oggetto di crescente attenzione da parte di studiosi, ambientalisti e cittadini, con un numero crescente di avvistamenti documentati. La progressiva ricolonizzazione da parte di questo grande predatore, assente per decenni da molte zone del Sud Italia, è considerata da molti esperti un segnale positivo sullo stato di salute degli ecosistemi locali.

Nel frattempo, le autorità raccomandano prudenza e invitano i cittadini a non avvicinarsi o disturbare in alcun modo gli animali selvatici, limitandosi eventualmente a segnalare gli avvistamenti alle autorità competenti.