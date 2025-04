Ultimo saluto a Papa Francesco: lutto nazionale, funerali il 26 aprile, omaggi da leader e istituzioni

Prosegue il lungo e commosso omaggio a Papa Francesco, scomparso lunedì scorso. Dopo la traslazione da Casa Santa Marta e l’omaggio riservato a cardinali e vescovi, la bara è stata esposta a terra — e non sul catafalco — davanti all’altare della Confessione nella Basilica di San Pietro, dove resterà fino a venerdì alle ore 20. Il corpo del Pontefice è stato asperso con acqua benedetta e incensato, in un rito solenne che ha visto in prima fila la "famiglia pontificia", ossia tutti coloro che si sono presi cura del Papa fino all’ultimo istante della sua vita.

Commemorazione alla Camera: le parole di Meloni

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16, si è tenuta una commemorazione ufficiale in Aula alla Camera. La premier Giorgia Meloni ha ricordato Papa Francesco con parole toccanti: “Era un uomo che sapeva essere determinato, quando parlavi con lui non c'erano barriere. Con lui eri a tuo agio e potevi aprirti senza filtri né timori di essere giudicato. Poteva vedere la tua anima, voleva ascoltarti”, ha detto visibilmente commossa.

Funerali e tumulazione

I funerali si terranno sabato 26 aprile alle ore 10 sul sagrato della Basilica vaticana. Al termine della cerimonia, il feretro sarà portato a Santa Maria Maggiore per la tumulazione. Il Conclave per l’elezione del nuovo Pontefice è atteso entro il 10 maggio. Intanto, da ieri sono scattati cinque giorni di lutto nazionale, come stabilito dal Consiglio dei Ministri.

Leader da tutto il mondo in arrivo a Roma

Sono attesi numerosi leader e rappresentanti istituzionali da ogni parte del mondo per l’ultimo saluto al Papa. Tra loro anche Donald Trump, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky. La Russia sarà rappresentata dalla ministra della Cultura Olga Lyubimova, designata direttamente dal presidente Vladimir Putin.

Lula: “Il futuro Papa segua la linea progressista di Francesco”

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha espresso il desiderio che il prossimo Papa “mantenga la linea progressista” di Francesco. Secondo fonti della presidenza brasiliana, riportate da Globo News, Lula ha sottolineato l’importanza di un papato che prosegua nel solco dell’apertura e della giustizia sociale, specialmente “in un momento di avanzata dell’estrema destra”. Il presidente brasiliano sarà presente domani a Roma alla veglia funebre, insieme al presidente del Parlamento Davi Alcolumbre e al presidente della Corte Suprema Luís Roberto Barroso.

Omaggio delle istituzioni italiane

Nel corso della giornata, numerose personalità politiche italiane si sono recate in Basilica per un momento di raccoglimento. Tra i presenti, oltre alla premier Meloni, anche il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Presente anche la segretaria del Pd Elly Schlein, i leader di AVS Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, e il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi.

La presidente del Consiglio si è inginocchiata in preghiera accanto alla bara del Santo Padre, rendendo l’ultimo, commosso omaggio a un Papa che ha lasciato un segno profondo nella storia della Chiesa e nel cuore di milioni di fedeli nel mondo.