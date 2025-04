Lecce, via al 'Lecce Tattoo Fest' fra 250 tatuatori provenienti da tutta Europa

LECCE - Oltre 250 tatuatori provenienti da tutta Europa occuperanno gli stand dell’ottava edizione del Lecce Tattoo Fest, in programma nella tre giorni fra il 25 e il 27 aprile presso il "Lecce Fiere" di piazza Palio. - Oltre 250 tatuatori provenienti da tutta Europa occuperanno gli stand dell’ottava edizione del Lecce Tattoo Fest, in programma nella tre giorni fra il 25 e il 27 aprile presso il "Lecce Fiere" di piazza Palio.





Dopo il grande successo dell’anno scorso, la convention organizzata da Simone Zecca, Andrea Quarta e Ciro Patronelli torna nel capoluogo leccese per la gioia degli amanti del tatuaggio. Esperti tatuatori per ogni tipologia di stile (oriental, neotraditional, realistic, ornamental) inchiostreranno d’arte le pelli di tanti pugliesi, nell’ambito di un evento che si snoderà tra musica, sport, gastronomia, spettacoli e tanto divertimento.





La cultura dei tatuaggi ha attraversato secoli e continenti diventando un linguaggio universale di espressione personale, culturale e artistica. Questa fusione di stili e tecniche promette di elevare il panorama del tattoo a nuove vette, incoraggiando una comprensione globale delle diverse tradizioni.





"Quest’anno il Lecce Tattoo Fest avrà un carattere differente - dichiara Simone Zecca -. Si tratta della seconda edizione consecutiva dopo il Covid che ha bloccato tanti festival, ma ricominciare a dare continuità alla convention, ci focalizzeremo sulla promozione e sulla valorizzazione del territorio. Infatti la maggior parte dei partecipanti provengono da varie parti d’Europa".





Come da tradizione, anche quest’anno non mancherà la zona riservata agli sport da combattimento tra incontri spettacolari e la masterclass con il kickboxer e pluricampione, Mattia Faraoni. Si svolgerà la seconda edizione del "Salento armwresting contest" e altri eventi negli eventi per un palinsesto talmente fitto che intratterrà migliaia di visitatori. Prenderanno parte alla manifestazione i "Salento Fun Park", con spettacoli live di painting, esibizioni di skaters, dj set ed un contest di freestyle. Il tutto si dipanerà per tre giorni sulle frequenze di Ciccio Riccio in diretta nazionale.





Fra gli ospiti d’eccezione spiccherà la presenza di Ibrah direttamente da X-factor. Ci saranno spettacoli itineranti con Alessandro Colazzo (freestyle soccer), lo show & performance di Glissy Ribbon, la Ronda (Francesca Vincenti, Adele Lucatelli, Mattia Chittano, Giacomo Casciaro e Giulio Colazzo), ma in scaletta non mancheranno altri spettacoli fra cui il "Salento Swing People". Nel corso dell’intensa tre giorni, si terrà altresì "Think & drink cocktail competion", una competizione fra i migliori barman che coniugheranno il mondo dei drink all’emisfero del tatuaggio. Inoltre verrà proiettato il film "Educazione Siberiana" a cura anche del CineClub Universitario, in collaborazione con il CdL in Dams dell’Univeristà del Salento. E ancora esposizioni di auto e moto iconiche che hanno segnato tante generazioni.





Verrà allestita anche una zona dedicata interamente al comics & games, con artisti locali tra i quali Pasquale Zonno e fumettisti come Giulio Mosca, in arte il Baffo Gram. Non mancheranno gli accordi del gruppo musicale "Io te e Puccia", della band internazionale "Bam bam’s boogie" con base a Berlino, i "Linetti Brothers" trio di rockbilly and rock and roll, "Hill Valley band" ed i "Mundial". Vi saranno innumerevoli dj set che riempiranno di vibrazioni l’intera piazza palio da Max Baccano a Gianni sabato. La convention sarà impreziosirà dalle bontà culinarie dell’area food, che darà lustro alla gastronomia locale con un’ottima selezione e vasta scelta, dove poter assaggiare le tipicità gastronomiche del territorio. L’imperdibile tre giorni sarà arricchita dalla presenza di tanti altri ospiti tra cui la famosa Paola Saulino (content creator) conosciuta come "La maestra", il personaggio televisivo Francesco Chiofalo e alla bellissima influencer Manuela Carriero.





Il Lecce Tattoo Fest ingloberà anche l’affascinante emisfero Comics. Prenderà parte al festival il doppiatore Manuel Meli, Giulio Mosca in arte "Il baffogram", il vignettista Alberto De Lazzari, l’artista di street art Frank Snare ed il re della pop art, Marcello Quarta. E ancora la scuola di fumetto, disegno ed illustrazione di Lecce la Lupiae Comix – gruppo grafite e le librerie Mondi sommersi comix e shop Froomics. La manifestazione includerà altresì il mondo dei cosplay e dei videogames. La cordata sarà guidata da Pasquale Zonno, affiancato dagli Apulian Force Knights, gruppo di Cospalyer appassionati di Star Wars. Non mancherà lo spirito del gaming. Infatti l’Apulia Gaming | eSports, Simracing, Streaming prenderà parte all’evento con i suoi simulatori.





"Ogni dettaglio di questa edizione - prosegue Zecca - è stato pensato e creato al fine di renderla indimenticabile per accontentare gli appassionati e qualsiasi fascia d’età". L’acquisto dei biglietti è già disponibile sul portale di "TicketOne" o durante i giorni del festival direttamente al botteghino di Piazza Palio a Lecce.