Libri, uscito 'Sinfonia della Natura - Poesie' di Giuliano Martini Ascalone

DANIELE MARTINI - Una grande novità tra i libri: è uscito in questi giorni, su Amazon (cliccando sul seguente link - Una grande novità tra i libri: è uscito in questi giorni, su Amazon (cliccando sul seguente link https://www.amazon.it/dp/B0F3ZKGTZ3 ), il primo libro di Giuliano Martini Ascalone dal titolo "Sinfonia della Natura - Poesie".





Per quel che riguarda il libro "Sinfonia della Natura" di Giuliano Martini Ascalone, è un viaggio poetico attraverso le stagioni della vita e della natura. L'autore ci conduce in un affascinante viaggio letterario che esplora i legami profondi tra l'essere umano e il mondo naturale. Attraverso poesie delicate e ricche di immagini evocative, l'autore celebra la bellezza delle stagioni, il ciclo della vita e l'armonia sottile che lega ogni elemento dell'universo. Ogni poesia è un invito a rallentare, ad ascoltare la voce della natura e a ritrovare la meraviglia nei piccoli dettagli: il profumo di una fresia che annuncia la primavera, la danza delle foglie al vento autunnale, il calore del sole estivo o il silenzio incantato di un paesaggio invernale. A completare questa raccolta, troverete le riflessioni personali di Giuliano Martini Ascalone, che aggiungono profondità e significato ai versi, offrendo una prospettiva intima e universale al tempo stesso. Un'opera che parla di rinascita, di speranza e di connessione, perfetta per chi cerca ispirazione, pace interiore e un momento di contemplazione. Tra le caratteristiche principali troviamo: una raccolta di poesie originali incentrate sulla natura e sui cicli della vita; riflessioni profonde che arricchiscono l'esperienza poetica; uno stile elegante e accessibile, capace di toccare il cuore di ogni lettore. "Sinfonia della Natura" è un libro che risveglia i sensi e nutre l'anima, ideale per chiunque desideri un momento di bellezza e introspezione. Lasciatevi trasportare dalla magia dei versi e scoprite come anche il più piccolo fiore possa raccontare una grande storia.

La prefazione del libro è a cura di Mariangela De Anna, mentre la biografia dell'autore è a cura di Angela Greco. Degni di nota, all'interno del libro, le riflessioni che l'autore ha voluto scrivere per ogni componimento e poi uno spazio per scrivere, a penna o a matita, i propri pensieri.





Per quel che riguarda, invece, l'autore, vi facciamo leggere la biografia scritta da Angela Greco: "Giuliano Martini Ascalone, nato a Carovigno il 20 marzo 1947, incarna l'essenza poliedrica di un uomo dalle molteplici passioni. Il suo percorso, caratterizzato da una fervida curiosità e da un profondo amore per l'arte e la cultura, si snoda attraverso diverse esperienze che lo hanno reso eclettico e attento ai cambiamenti. La sua carriera professionale, dopo gli inizi in Puglia e fuori Regione, segna una tappa importante con l’incarico di dipendente del Comune di Ostuni, poiché coincide con una fase di rinascita artistica e creativa. Appassionato di musica, arte e storia, Giuliano ha sempre nutrito un interesse innato per le tradizioni popolari e la storia in generale. Uno dei capitoli più significativi della sua vita di uomo e di artista, è stato il suo coinvolgimento come cofondatore del gruppo Sbandieratori Battitori 'Nzegna a Carovigno nel 1966, insieme all'amico di sempre Michele Cretì, suo cugino Vincenzo Annicchiarico ed il fedelissimo zio Nicola Andriani. La passione per la musica lo ha portato a suonare la batteria per diversi anni in un complesso organizzato con amici negli anni '60, ricevendo numerose critiche positive. Il legame con la cultura e le tradizioni popolari è evidente nel suo impegno finalizzato a preservare i canti folkloristici carovignesi. Nel 1968, armato di un registratore a nastro, Giuliano si dedicò con gli amici Michele Cretì, Vito Giuseppe Carlucci e Toruccio Lanzilotti alla preziosa missione di registrare queste melodie per mantenerle vive per le generazioni future. Nasce da questa paziente ricerca un patrimonio ricchissimo di antiche melodie e danze che non poteva andare perduto. Si realizza così un nuovo progetto: la creazione di un Gruppo Folk che si avvale della presenza di danzatrici e musicisti, supportate dall’esperienza delle persone più anziane. La passione più recente di Giuliano è la scrittura. Frequente e preziosa è la sua collaborazione con giornali locali, dove ha condiviso il suo punto di vista su questioni sociali e culturali attraverso articoli che riflettono la sua sensibilità e profondità di pensiero. La sua produzione poetica gli ha valso numerosi riconoscimenti, che hanno evidenziato l’efficacia delle immagini ispirate alle stagioni dell’uomo e della natura. Degni di nota sono anche i suoi aforismi, piccole gemme di saggezza che catturano in pochi tratti l'essenza della vita e dell'esperienza umana. Anche se vi si dedica raramente, Giuliano ama il disegno e la pittura dove rivela un'anima creativa che cerca costantemente di esprimersi sperimentando vari linguaggi artistici. Passione e impegno, creatività e studio, innovazione e tradizione: in qualsiasi campo si sia cimentato Giuliano ha lasciato la sua impronta di uomo libero e appassionato. Conoscerlo e godere la sua amicizia è un vero privilegio".