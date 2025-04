Trani: giro di vite sulla movida, revocata la licenza ad un locale dopo i controlli dei Carabinieri

- Tolleranza zero contro la malamovida a Trani. Su proposta dei Carabinieri della Stazione locale, il Sindaco della città, Avv. Amedeo Bottaro, ha firmato l'Ordinanza di revoca della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un esercizio commerciale del centro storico, epicentro della vita notturna.

La drastica decisione è stata motivata dalla constatazione che il locale era diventato un punto di ritrovo per numerosi giovani, tra cui anche minorenni, la cui presenza negli ultimi tempi aveva rappresentato una concreta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la quiete dei residenti.

Il provvedimento amministrativo, che sancisce la revoca definitiva della licenza, è stato notificato al gestore dell'attività nei giorni scorsi dai Carabinieri e dagli Agenti della Polizia Locale.

Le forze dell'ordine hanno assicurato che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane. L'obiettivo è chiaro: prevenire ulteriori turbative dell'ordine pubblico e garantire un ambiente sicuro per i numerosi avventori che frequentano la città, soprattutto durante le serate della movida.