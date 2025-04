Linea verde a Ortodomingo per mettere in mostra le buone pratiche

BARI - Martedì 8 aprile a Ortdomingo è arrivata la conduttrice Elisa Isoardi con la troupe di “Linea verde Life”, format di Rai 1, per mostrare ciò che viene svolto dalla comunità empatica e solidale che la gestisce, diretta da Luca Ottomanelli e costituita da 56 microorti, 80 ortisti, 130 soci, 10 associazioni socie, 1 laboratorio didattico, 1 laboratorio interculturale e interreligioso, 1 gruppo di acquisto solidale del biologico, 1 frutteto di comunità con oltre 210 alberi da frutto.L’orto sperimentale del quartiere Poggiofranco di Bari è stata una delle tappe che gli operatori hanno fatto in città e che presenteranno al pubblico nella puntata del 3 maggio prossimo. È stata scelta tra le “buone pratiche” svolte nel capoluogo pugliese.Ortodomingo ha iniziato a prendere forma sette anni fa. Originariamente quest’area, di circa 11.500 metri quadrati, era abbandonata, una discarica a cielo aperto. Bonificata dal Comune di Bari nel 2018, questa area fu data in concessione all’omonima associazione di promozione sociale fondata da Luca Ottomanelli, che all'inizio dell'anno ne ha ripreso la presidenza. Oggi l’Orto è una realtà. È il primo laboratorio urbano “rigenerativo” nel quale mettere in pratica sostenibilità ed empatia diffondendo benessere sociale.“È stata un’esperienza che rigenera, come questo spazio – ha commentato Luca Ottomanelli, protagonista delle registrazioni –. Abbiamo mostrato che Ortodomingo possiede una rilevanza che trascende la mera attività agricola nel contesto urbano, configurandosi come strumento di un significativo impatto educativo e sociale. Le telecamere hanno ripreso un universo umano, sociale ed economico di sicuro successo per Bari e tutte le comunità che fondano le proprie azioni sulla partecipazione, sulla cooperazione, sul benessere diffuso e duraturo”.L’Aps è impegnata nello sviluppo dell’area, stando sempre a stretto contatto con il Comune di Bari e il Munucipio 2, oltre che con associazioni, altri enti e società di tutta la regione Puglia. “Lavoriamo in coerenza con i piani dell’assessore all’ambiente del Comune di Bari, Elda Perlino, del Sindaco Vito Leccese e della presidente del Municipio 2 Alessandra Lopez – ha precisato Ottomanelli –. Il paradigma di Ortodomingo continuerà a curare le ferite sociali e ambientali secondo un modello efficace e trasparente. Negli anni abbiamo partecipato a progetti come le Reti Civiche Urbane e Rigenerazioni Creative, continuiamo ad ospitare persone impiegate nel progetto di messa alla prova. La vera forza di Ortodomingo è la sua comunità che ho l’onore di rappresentare”.: 3485466760