Monopoli celebra la musica: omaggio a Minotti e laurea ad honorem a Fabrizio

Danilo Minotti

MONOPOLI - Il Conservatorio Nino Rota di Monopoli si prepara a una giornata di grande celebrazione musicale venerdì 11 aprile, con un doppio evento al Teatro Radar. La mattinata sarà dedicata al ricordo del compianto M° Danilo Minotti, con l'intitolazione a suo nome dello studio di registrazione del Conservatorio, e al conferimento della Laurea ad honorem in Composizione ed Arrangiamento Pop Rock al M° Maurizio Fabrizio, figura di spicco nel panorama musicale italiano.

Ricordo commosso di Danilo Minotti

A partire dalle ore 10.00, il Conservatorio onorerà la memoria di Danilo Minotti, prematuramente scomparso nel luglio 2023. Minotti, stimato docente di Composizione Pop Rock presso l'istituto monopolitano e legato a Maurizio Fabrizio da profonda amicizia e stima, sarà ricordato con la posa di una targa commemorativa all'ingresso dello studio di registrazione del Teatro Radar, che porterà il suo nome.

Alla cerimonia interverranno la signora Letizia Mongelli, moglie del musicista, il direttore del Conservatorio di Monopoli Giampaolo Schiavo, il M° Beppe Delre, consigliere accademico e coordinatore del settore Pop Rock, il Consiglio accademico e rappresentanti delle istituzioni. Un momento toccante sarà l'omaggio musicale degli studenti del dipartimento di Nuovi Linguaggi, che eseguiranno due composizioni firmate dal M° Minotti.

Danilo Minotti è stato un chitarrista di grande talento, arrangiatore e direttore d'orchestra di rilievo nazionale. Ha condiviso il suo sapere con passione e dedizione, formando numerose generazioni di musicisti. La sua competenza nell'arrangiamento, definita "la veste sonora di ogni buona canzone", è testimoniata anche dal suo "Manuale di Arrangiamento e Orchestrazione Pop". La sua carriera lo ha visto protagonista come chitarrista e direttore in diverse edizioni del Festival di Sanremo e collaboratore di artisti del calibro di Mia Martini, Marcella Bella, Anna Oxa e, soprattutto, Claudio Baglioni, con il quale ha stretto un sodalizio artistico di grande maestria, partecipando a tour memorabili come "Avrai", il "Tour Rosso" e "Tour Elettrico", e agli spettacoli "Dodici Note". Proprio Claudio Baglioni ha espresso con commozione il suo rimpianto per l'amico e collega.

Laurea ad honorem a Maurizio Fabrizio: un tributo al genio musicale

Nel corso della stessa mattinata, il Conservatorio Nino Rota conferirà al M° Maurizio Fabrizio la Laurea ad honorem in Composizione ed Arrangiamento Pop Rock, un riconoscimento al suo straordinario talento come compositore, arrangiatore, cantante e polistrumentista di fama nazionale.

Il Direttore Schiavo illustrerà le motivazioni del prestigioso riconoscimento, alla presenza del M° Fabrizio e del Consiglio Accademico riunito in seduta straordinaria. Seguiranno l'intervento del M° Beppe Delre e la consegna della pergamena di laurea. Il M° Maurizio Fabrizio terrà poi la sua Lectio Magistralis.

Per comprendere l'importanza dell'artista insignito del "lauro", basti ricordare che è l'autore, insieme a Bruno Lauzi, di "Almeno tu nell'universo", capolavoro della musica leggera italiana che ha consacrato Mia Martini. Tra le sue creazioni indimenticabili figurano anche le musiche per Angelo Branduardi ("La fiera dell’est", "La pulce d’acqua", "Cogli la prima mela"), le vincitrici del Festival di Sanremo "Storie di tutti i giorni" di Riccardo Fogli e "Sarà quel che sarà" di Tiziana Rivale, successi come "Acquarello" di Toquinho, "Strano il mio destino" di Giorgia, l'arrangiamento di "Luna" di Gianni Togni, hit per Ornella Vanoni, Miguel Bosè, Renato Zero ("I migliori anni della nostra vita"), Antonello Venditti e Eros Ramazzotti ("Un’emozione per sempre"), solo per citarne alcuni di un repertorio che conta oltre settecento brani.

Maurizio Fabrizio ha collaborato con artisti di fama internazionale come Al Bano, Caterina Caselli, Chico Buarque De Hollanda, Placido Domingo, Miriam Makeba e Josh Groban. Ha scritto l'opera lirica "Edith" e le musiche per i musical "Il grande campione" e "Rodolfo Valentino", oltre a composizioni classiche, alcune delle quali eseguite anche al Teatro alla Scala di Milano.

L'omaggio al M° Fabrizio si concluderà con l'esecuzione di due sue composizioni da parte degli studenti del dipartimento di Nuovi Linguaggi. Un evento che celebra il talento e la passione per la musica, onorando la memoria di un grande maestro e riconoscendo il contributo di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della canzone italiana.