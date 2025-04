Maggio all’Infanzia 2025: a Bari e Molfetta la XXVIII edizione tra teatro, circo e creatività per i più piccoli

BARI – Spettacoli teatrali, arti circensi sotto chapiteau, laboratori e cortei festosi: torna, il festival dedicato alle nuove generazioni che da 28 anni trasforma la Puglia in un palcoscenico a misura di bambino. La XXVIII edizione, diretta daper, si apre con un ricco programma a, per poi proseguire a

Un festival “dell’infanzia”, più che “per l’infanzia”, che da quasi tre decenni porta in scena le migliori compagnie nazionali e internazionali di teatro ragazzi, combinando teatro di figura, narrazione, animazione e creazione contemporanea. Più di 70 eventi tra teatri, piazze, parchi e luoghi storici, molti a prezzo calmierato (biglietti a partire da 5 euro) e alcuni gratuiti.

Ad accompagnare visivamente questa edizione è “La niña azul y sus perros”, opera dell’artista cileno Guillermo Lorca García-Huidobro, noto per le sue potenti visioni oniriche.

L’inaugurazione con Emma Dante e il Corteo del Maggio

Grande apertura l’11 maggio al Teatro Piccinni di Bari con Emma Dante, che presenta Il canto della sirena, ispirato alla celebre favola di Andersen, in collaborazione con la Stagione Teatrale del Comune di Bari e Puglia Culture. Il teatro incontra la fiaba in uno dei debutti più attesi del festival.

Attesissimo anche il Corteo del Maggio: il 13 maggio, bambini, studenti, artisti e famiglie daranno vita a una coloratissima sfilata per le strade di Bari, animata da Bembè arti musicali e performative, diretta da Tommaso Scarimbolo.

Spettacoli circensi sotto lo chapiteau

Tra i momenti più spettacolari, il circo contemporaneo della compagnia MagdaClan che monta il suo chapiteau al Parco Baden Powell di Molfetta (2–11 maggio) e nel piazzale del Teatro Kismet di Bari (15–25 maggio). In scena: Eccezione, Amore Pony, MagdaCabaret e Balls don’t lie – tra acrobazie, comicità e poesia urbana.

La vetrina teatrale a Molfetta

Dal 15 al 18 maggio, Molfetta si trasforma in centro nazionale per il teatro ragazzi con una vetrina dedicata agli operatori del settore, che potranno conoscere e selezionare le nuove produzioni. Tra gli spettacoli più attesi:

Ho perso il filo, La Burla e Fare un fuoco (Teatri di Bari e Fondazione Sipario Toscana)

Emotus, Quando diventerò piccolo, Arlecchino, Terra

C’era una volta l’Africa, Albert ed io, Circo Miranda, Anapoda

KISS, Anna dai capelli rossi e l’omaggio a Don Peppe Diana Non è stata la mano di Dio

Creatività diffusa: laboratori, incontri e scambi internazionali

Tra gli appuntamenti simbolo anche i “Manifestini del Maggio”: l’11 maggio a Molfetta, bambine e bambini decoreranno gli spazi del festival con i loro disegni. Non mancano proposte legate a cultura e inclusione, come Anima, caprae et lupus di Piera Gianotti Rosenberg e Canzoni per uno spettacolo che non esiste alla Casa di Pulcinella.

Forte l’impronta internazionale: il 1° giugno al Teatro Kismet, va in scena uno spettacolo coreano in collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano in Italia, in occasione dell’anno di scambio culturale Italia-Corea 2024-2025.

Una rete per il teatro delle nuove generazioni

Il festival è organizzato da Fondazione SAT, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comuni di Bari, Molfetta, Martina Franca, Monopoli, e in collaborazione con Puglia Culture, l’Istituto Culturale Coreano, Compagnia La Luna nel Letto, Casa dello Spettatore, TRAC, Assitej Italia, ItaliaFestival ed EFA.

Biglietti da 5 a 7 euro, disponibili al botteghino, nei luoghi degli spettacoli e online su Vivaticket.com.