Maltempo in arrivo sulla Puglia: allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali il 24 aprile

– La Protezione Civile ha emesso unper la giornata di, a causa di condizioni meteorologiche avverse previste su tutta la

Dalle ore 08:00 e per le successive 12 ore, sono attese precipitazioni da isolate a sparse, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, in particolare sulla Puglia centro-settentrionale. I quantitativi di pioggia attesi saranno deboli, ma localmente potranno raggiungere valori moderati, in grado di causare disagi idrogeologici.

L’allerta gialla riguarda l'intero territorio regionale e si riferisce al rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali. La popolazione è invitata a prestare attenzione, in particolare nelle aree più vulnerabili come zone collinari, tratti stradali soggetti ad allagamenti e aree costiere esposte.