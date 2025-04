Piercarlo Pressenda, esce il nuovo singolo ''L'inizio della fine''

“L’inizio della fine” (etichetta Hit Factory Productions) è il nuovo singolo Piercarlo Pressenda, un brano, prodotto da Nicolò Fragile, che racconta una relazione intensa e tormentata, sospesa tra nostalgia e rimpianto. Con immagini evocative e un tono malinconico, la canzone descrive il legame tra due persone che, nonostante la distanza e le incomprensioni, continuano a mancare l’una all’altra. È una riflessione dolceamara sull’amore che resiste nel tempo, anche quando sembra destinato a finire.

Piercarlo Pressenda è un giovane cantante nato il 13 Marzo 2001 a Monselice, in provincia di Padova. Ha incontrato molto presto il mondo della musica, dimostrando questo interesse già da piccolo. Piercarlo inizia a cimentarsi in modo “professionale” a questo mondo all’età di 17 anni, iniziando a seguire lezioni di canto, che segue tutt’oggi con Jana Manira, la sua vocal coach che si prende cura della sua voce. Ha partecipato anche a diversi concorsi, tra cui anche alle selezioni di Area Sanremo e masterclass organizzati da personaggi di spicco del mondo della musica. Pubblica il suo primissimo brano nel 2020, da quel momento a oggi sono stati pubblicate diverse canzoni, tra cui l’ultima uscita “Sabbia”, ottenendo un buon riscontro nei digital store. I progetti di Piercarlo sono molti, la voglia di “arrivare” è tantissima e non vede l’ora di poter mettersi in gioco fino alla fine!