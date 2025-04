Masters 1000 Madrid, Musetti batte Tsitsipas ed è agli ottavi: Berrettini si ritira, avanti anche Draper, Diallo, Paul, De Minaur e Tiafoe

lore_musetti ig

Prestazione da applausi di Lorenzo Musetti che elimina Stefanos Tsitsipas in due set. Berrettini costretto al ritiro per infortunio

FRANCESCO LOIACONO – Grande impresa per Lorenzo Musetti al torneo Masters 1000 di Madrid: il tennista italiano ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 7 del ranking ATP, con il punteggio di 7-5 7-6, qualificandosi per gli ottavi di finale. Un match di altissimo livello per Musetti, che ha mostrato un tennis solido, fatto di servizi precisi, rovesci incisivi e colpi rapidi da fondo campo, fondamentali soprattutto nel tie-break del secondo set.

Nel primo parziale, l’azzurro ha mantenuto alta l’intensità e ha sfruttato al meglio le occasioni nei momenti chiave, chiudendo 7-5. Più equilibrato il secondo set, con entrambi i giocatori che hanno tenuto il servizio fino al 6-6, rendendo necessario il tie-break, dove Musetti ha dominato per chiudere il match.

Berrettini si ritira, avanti Draper

Notizie meno positive per Matteo Berrettini, costretto al ritiro per un problema agli addominali durante il match contro il britannico Jack Draper. Dopo aver perso il primo set al tie-break 7-6, Berrettini ha deciso di fermarsi all’inizio del secondo, lasciando il pass per gli ottavi a Draper.

Gli altri risultati

Negli altri incontri dei sedicesimi di finale:

Il canadese Gabriel Diallo ha superato in rimonta Cameron Norrie con il punteggio di 2-6 6-4 6-4 .

Lo statunitense Tommy Paul ha avuto la meglio sul russo Karen Khachanov per 6-3 3-6 6-2 .

L’australiano Alex De Minaur ha battuto il canadese Denis Shapovalov 6-3 7-6 .

L’americano Frances Tiafoe ha superato senza problemi il francese Alexandre Muller con un doppio 6-3.

Il torneo di Madrid si conferma spettacolare e pieno di sorprese, con Lorenzo Musetti pronto a continuare la sua corsa tra i grandi del circuito.