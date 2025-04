Ponte del 1° Maggio: cosa fare in caso di disagi aerei e come far valere i propri diritti

TRAPANI - Con il ponte delalle porte, l’Italia si prepara a un nuovo grande esodo. Le temperature miti, il calendario favorevole e la voglia di viaggiare spingono milioni di italiani a partire per il lungo weekend. Ma tra città d’arte affollate, località di mare e fughe all’estero, cresce anche il rischio di, come dimostrano i dati delle scorse settimane.

Durante Pasqua e il ponte del 25 aprile, oltre 26.000 passeggeri italiani hanno subito gravi disagi aerei, tra ritardi, cancellazioni improvvise e overbooking. Un trend che potrebbe ripetersi anche in questo fine settimana ad alta intensità.

Dove viaggiano gli italiani

Tra le mete preferite per il ponte del 1° maggio ci sono le grandi città d’arte come Roma, che accoglie numerosi fedeli in seguito alla recente morte di Papa Francesco, Firenze e Venezia. Ma c’è anche grande fermento verso località balneari (Costiera Amalfitana, Sicilia) e borghi di montagna. Per l’estero, i voli sono pieni verso Parigi, Barcellona, Amsterdam, Praga e Lisbona, con tariffe spesso vantaggiose grazie alle low cost.

Disservizi in aumento: i numeri

“Abbiamo registrato un’impennata di segnalazioni”, ha dichiarato Felice D’Angelo, CEO di ItaliaRimborso, una delle principali claim company italiane. “La pressione sul sistema aereo è aumentata, ma le risposte delle compagnie non sono sempre adeguate. Molti passeggeri hanno diritto a compensazioni fino a 600 euro.”

I tuoi diritti: quando puoi chiedere un rimborso

Il Regolamento UE 261/2004 tutela i diritti dei passeggeri. Le situazioni più comuni che danno diritto a una compensazione sono:

Volo cancellato con meno di 14 giorni di preavviso.

Ritardo superiore alle 3 ore all’arrivo, salvo cause eccezionali.

Overbooking e negato imbarco.

Le compensazioni vanno da 250 a 600 euro, a seconda della distanza del volo. I passeggeri hanno anche diritto a assistenza durante l’attesa (pasti, trasporti, hotel) e al rimborso del biglietto o a un volo alternativo.

Come tutelarsi: i consigli utili

Per viaggiare più sereni durante il ponte, è importante seguire alcune regole pratiche:

Controllare lo stato del volo fino all’ultimo minuto.

Conservare tutti i documenti , dalle carte d’imbarco alle ricevute.

Chiedere subito assistenza in caso di problemi.

Non accettare voucher se si vuole chiedere un rimborso completo.

ItaliaRimborso mette a disposizione una piattaforma digitale per verificare in pochi click se si ha diritto a un risarcimento.

Un viaggio può sempre diventare un’avventura

Il ponte del 1° maggio è una preziosa occasione per scoprire nuove mete o semplicemente ricaricare le batterie. Ma in un momento in cui il traffico aereo è sotto pressione, conoscere i propri diritti è essenziale per non rovinarsi la vacanza. Un piccolo imprevisto può trasformarsi in un grande disagio: saper come reagire fa davvero la differenza.