Montecarlo: Musetti avanti, fuori Djokovic. Alcaraz e Rublev ok

lore_musetti ig

Giornata ricca di colpi di scena al secondo turno del, dove brillano, mentre arriva la clamorosa eliminazione del numero uno del mondo

Il tennista azzurro Lorenzo Musetti ha conquistato l’accesso al terzo turno dopo una rimonta spettacolare sul ceco Jiri Lehecka, imponendosi 1-6, 7-5, 6-2. Ottima reazione del carrarino dopo un primo set difficile.

Fuori invece Flavio Cobolli, che si arrende al talento del francese Arthur Fils con un secco 6-2, 6-4, in un match dominato dal transalpino.

Prosegue il suo cammino Carlos Alcaraz: lo spagnolo, dopo aver perso il primo set, ha ribaltato il match contro l’argentino Francisco Cerundolo, chiudendo con un netto 3-6, 6-0, 6-1.

Tra gli altri risultati di giornata, vittoria solida per il russo Andrej Rublev, che ha avuto la meglio sul francese Gael Monfils per 6-4, 7-6, e successo in tre set per il tedesco Daniel Altmaier, che ha eliminato il veterano francese Richard Gasquet (7-5, 5-7, 6-2).

Avanza anche lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che supera l’argentino Thomas Martin Etcheverry 7-6, 6-3, mentre l’australiano Alex De Minaur rimonta e batte Tomas Machac per 3-6, 6-0, 6-3.

Netta vittoria del norvegese Casper Ruud sullo spagnolo Roberto Bautista Agut: 6-2, 6-1 il punteggio finale.

Ma il vero terremoto della giornata arriva con l’eliminazione di Novak Djokovic: il serbo, numero uno del ranking ATP, è stato battuto a sorpresa dal cileno Alejandro Tabilo per 6-3, 6-4, uscendo di scena già al secondo turno.