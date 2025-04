Serie C, Girone C: Monopoli a secco di gol, serve una svolta ad Avellino

Solo un gol nelle ultime tre partite: è questo il bottino magro del, che nel Girone C di Serie C sta vivendo un momento offensivo decisamente complicato. L’unica rete messa a segno dai biancoverdi in questo mini ciclo negativo porta la firma di, autore del gol vittoria al 91’ contro lanella 33ª giornata, sfida terminata 1-0 al “Veneziani”.

Da quel momento, però, l’attacco pugliese si è inceppato: è arrivata una sconfitta per 1-0 sul campo del Cerignola al “Monterisi” (34ª giornata) e un pareggio a reti inviolate in casa contro il Potenza nella 35ª.

Un rendimento poco brillante che preoccupa in vista della fase decisiva del campionato. La squadra dovrà cambiare marcia per conservare il terzo posto in classifica, posizione che garantirebbe un vantaggio importante in chiave playoff.

Il calendario, però, non sorride: domenica 13 aprile alle 19:30 il Monopoli sarà ospite dell’Avellino al “Partenio-Lombardi”, in una delle trasferte più difficili dell’anno. Gli irpini sono attualmente primi in classifica e determinati a difendere il primato.

Per i biancoverdi servirà una prestazione di grande spessore, soprattutto sul piano offensivo, per tornare al gol e ottenere punti preziosi. Mister Taurino (o il tecnico in carica, se diverso) si affiderà probabilmente ancora a Pellegrini, sperando che l’attaccante possa sbloccarsi e trascinare i suoi verso un risultato positivo in una delle sfide più attese del turno.