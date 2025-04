Maggio al Cinema Impero: storie di resistenza, memoria e speranza

BRINDISI - Il Cinema Impero di Brindisi inaugura una nuova rassegna cinematografica per il mese di maggio, composta da quattro appuntamenti settimanali che offrono un panorama di storie intense e attuali, capaci di attraversare i temi della memoria, della resilienza, dell’educazione e della speranza. Proiezioni ogni sabato e domenica alle ore 18.30 presso la storica sala di via De’ Terribile 6, con biglietto d’ingresso a 7 euro (ridotto a 5 euro). Info 0831523846 e 3887256656. - Il Cinema Impero di Brindisi inaugura una nuova rassegna cinematografica per il mese di maggio, composta da quattro appuntamenti settimanali che offrono un panorama di storie intense e attuali, capaci di attraversare i temi della memoria, della resilienza, dell’educazione e della speranza. Proiezioni ogni sabato e domenica alle ore 18.30 presso la storica sala di via De’ Terribile 6, con biglietto d’ingresso a 7 euro (ridotto a 5 euro). Info 0831523846 e 3887256656.





La rassegna si apre il 3 e 4 maggio con "Sotto le foglie", film di François Ozon che racconta la storia di Michelle, un’anziana pensionata che vive in un tranquillo villaggio della Borgogna. La sua routine, fatta di orto e amicizie, viene sconvolta dall’arrivo della figlia Valérie e del nipote Lucas per le vacanze di Ognissanti. I rapporti familiari sono tesi, segnati da un passato irrisolto. Intanto, Vincent, figlio dell’amica Marie-Claude e da poco uscito di prigione, trova in Michelle una possibilità di riscatto. In un clima autunnale, il film esplora con delicatezza i legami spezzati e la forza dei gesti semplici.





Il secondo appuntamento, in programma il 10 e 11 maggio, propone "Guida pratica per insegnanti", film diretto da Thomas Lilti e ambientato in una scuola media di periferia al rientro dalle vacanze estive. Benjamin, un giovane dottorando senza borsa di studio, accetta di insegnare matematica come supplente per mantenersi agli studi. In un ambiente scolastico segnato da fragilità e difficoltà quotidiane, scoprirà quanto sia complesso e impegnativo il mestiere dell’insegnante. Tra colleghi solidali e studenti impegnativi, il film offre uno sguardo realistico e partecipe sulla scuola pubblica e su chi ogni giorno cerca di farla funzionare.





Il 17 e 18 maggio sarà la volta di "Non dirmi che hai paura", diretto da Yasemin Samdereli. Il film racconta la storia vera di Samia, una giovane atleta somala cresciuta a Mogadiscio durante la guerra civile. Fin da bambina scopre nella corsa una passione che le dà forza e speranza. Dopo anni di allenamenti e sacrifici, partecipa ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 rappresentando la Somalia nei 200 metri. Ma il prezzo da pagare sarà alto: accusata di aver corso senza velo, viene minacciata dal regime e decide di fuggire per inseguire la libertà. Un film toccante su coraggio, sogni e diritti negati.





La rassegna si chiuderà il 24 e 25 maggio con "Io sono ancora qui", diretto da Walter Salles e ambientato nella Rio de Janeiro del 1971, in un Brasile oppresso dalla dittatura militare. La famiglia Paiva affronta con ironia e affetto le difficoltà quotidiane, fino a quando una brutale repressione strappa via Rubens, padre e marito. Eunice, rimasta sola con cinque figli, deve trovare la forza di reagire e ricostruire la propria vita in un contesto ostile. Il film racconta con intensità la resistenza privata e il coraggio silenzioso di una donna contro l’arbitrarietà del potere.





Con questa rassegna di maggio, il Cinema Impero conferma la propria vocazione di spazio culturale aperto ai temi cruciali della contemporaneità. Storie di uomini e donne che, in modi diversi, si confrontano con la perdita, il cambiamento, la necessità di credere ancora nel futuro. Un'occasione preziosa per ritrovare, nella condivisione collettiva della visione cinematografica, un momento di riflessione e di comunità.