Noicattaro si immerge nei riti millenari della Settimana Santa Nojana

- A partire da domani,, Noicattaro (Bari) si prepara a vivere i profondi appuntamenti di fede della sua tradizionale Settimana Santa Nojana. Fino al 19 aprile, la comunità sarà protagonista di riti che celebrano la rinascita, spirituale con la Resurrezione di Cristo, ma anche simbolica del risveglio della natura con l'arrivo della primavera.

Come da consuetudine, la cittadinanza parteciperà alla visita alle sette chiese, dove sono stati allestiti con cura gli altari della reposizione per la conservazione dell'Eucaristia e per la preghiera dei fedeli.

La serata del Giovedì Santo si aprirà alle ore 20:00 con l'accensione del suggestivo falò, a cura della Confraternita della Passione. Questo rito, simbolo di purificazione e rinnovamento, inaugura ufficialmente le celebrazioni pasquali nojane. A seguire, si terrà l'uscita della prima croce e inizierà la penitenza privata dei crociferi. Si tratta di fedeli incappucciati che, volontariamente e individualmente, scelgono di unirsi alla passione di Gesù Cristo portando la croce lungo le vie della città, raggiungendo gli altari allestiti nelle chiese e facendo ritorno alla Chiesa della Lama.

Parallelamente, si svolgerà il pubblico corteo cittadino, composto da rappresentanti dell'amministrazione comunale, della Confraternita del Santissimo Sacramento e dal parroco della Chiesa Santa Maria della Pace, don Vito Campanelli, che compirà la visita agli altari della reposizione, sostando in raccoglimento in ogni chiesa.

Il giorno successivo, Venerdì Santo, sarà dedicato alla toccante Processione della 'Naka', la culla che custodisce il corpo di Gesù Cristo. Alle ore 20:00, il corteo si muoverà dalla Chiesa della Lama, percorrendo corso Roma e piazza Umberto per giungere alle ore 23:00 in Chiesa Madre.

Con l'arrivo nella Chiesa Madre, inizierà la notte del Venerdì Santo, caratterizzata da un'atmosfera di intensa attesa e preghiera. Nei vicoli suggestivi del centro storico verranno accesi numerosi piccoli fuochi che accoglieranno i fedeli in preparazione alla silenziosa processione della Madonna Addolorata, prevista per le ore 2:00 di notte. Il corteo mariano si snoderà dalla Chiesa Madre, raggiungendo le chiese del borgo antico: il Carmine, l'Annunziata, i Cappuccini, l’Immacolata, la Lama, con una sosta significativa in piazza, nel luogo dove sorgeva l’antico Soccorso, chiesa abbattuta negli anni Settanta del secolo scorso. La lunga processione notturna si concluderà alle ore 8:30 del mattino con il rientro nella Chiesa Madre.

La Settimana Santa Nojana si conferma un evento di profonda spiritualità e un'occasione per la comunità di Noicattaro di rinnovare la propria fede attraverso riti antichi e suggestivi.