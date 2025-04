Norbantiqua: un viaggio nella musica antica a Conversano dal 3 all'11 maggio 2025

– Dal2025, la città diospiterà, un nuovo e affascinante progetto culturale dedicato alla musica antica, che si svolgerà in luoghi carichi di storia e suggestione come lae la. Il festival, a cura di, esplorerà il rapporto tra la musica, la storia e i luoghi dell'arte, in un ciclo di tre eventi che uniscono performance musicali e teatrali, coinvolgendo il pubblico in esperienze uniche.

Un festival in dialogo con la memoria storica

Conversano, una città con una vocazione culturale profonda, affonda le radici nell'antica Norba dei Peuceti, è stata un centro normanno e successivamente signoria degli Acquaviva d'Aragona. Oggi, Conversano è custode di un patrimonio artistico straordinario, che si esprime nei suoi palazzi, nelle chiese, nei conventi e nella sua Pinacoteca "Paolo Finoglio", dove il ciclo pittorico della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso continua a parlare attraverso le immagini. Norbantiqua nasce proprio dall'idea di fare della musica una presenza viva e tangibile nei luoghi ricchi di storia, dove il tempo e la memoria si incontrano.

Il programma del festival

Il 3 maggio, alle ore 20:30, il festival si apre con “Tableaux Vivants – Chiaroscuro”, uno spettacolo che omaggia il Seicento italiano, da Caravaggio a Paolo Finoglio. Gli attori Gaetano Coccia, Francesco Ottavio De Santis e Antonella Parrella daranno vita a una serie di quadri viventi, in cui la pittura si trasforma in movimento, coinvolgendo il pubblico in una suggestiva immersione nel tempo. La musica barocca, eseguita dal duo Silvia Grasso (violino) e Paola Ventrella (tiorba), accompagnerà questa performance, creando una fusione tra arte visiva e sonora.

Il 4 maggio, alle ore 18:30, la Pinacoteca "Paolo Finoglio" ospiterà “Variazioni”, un concerto-racconto in cui le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach si intrecciano con i versi della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. Il clavicembalista Onofrio Della Rosa e l'attore Maurizio Pellegrini daranno vita a un dialogo tra musica e poesia, creando un'esperienza emozionale in cui la bellezza della parola e della musica si riflettono nelle opere artistiche esposte.

L'11 maggio, alle ore 18:30, il festival si concluderà con il concerto “Ardore et Alegranza”, un viaggio sonoro che unisce la spiritualità delle Laude medievali alla vitalità della musica per danza. L'Ensemble Enerbia, composto da Enea Sorini (voce, salterio e cetra), Maddalena Scagnelli (voce e viella), Anna Perotti (voce e percussioni) e Carlo Gandolfi (piffero e musa), eseguirà un ampio repertorio che spazia dal Laudario di Cortona (XIII secolo) al Libro Rosso di Montserrat e l'Antifonario di Bobbio (XIV secolo), oltre a brani di tradizione popolare dell'Appennino italiano. Questo concerto offrirà un affresco musicale che celebra il Medioevo come un'epoca di luce, gioia e fratellanza.

Una città di arte e cultura

Katia Sportelli, assessore alla Cultura del Comune di Conversano, ha dichiarato: «Con Norbantiqua, Conversano riafferma la propria vocazione di città d'arte e cultura. Questo festival è l'occasione per valorizzare i luoghi storici e le opere straordinarie del nostro patrimonio, mettendoli in dialogo con le più alte espressioni della musica antica e del teatro. Un'iniziativa che nasce con ambizioni importanti e che speriamo possa diventare un appuntamento stabile per il nostro territorio.»

Prenotazioni e biglietti

I biglietti per gli eventi sono disponibili su VIVATICKET. Il biglietto per "Tableaux Vivants" ha un diritto di prenotazione di € 2, mentre per gli altri appuntamenti in Pinacoteca i biglietti sono così strutturati:

Intero : € 8

Ridotto studenti: € 5

I biglietti comprendono anche la visita alla Pinacoteca alle ore 18. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del festival www.adlibitumfestival.it o contattare la biglietteria all'indirizzo biglietteria@eposteatro.com o ai numeri +39 392 9642809 / +39 338 2295966.

Dove:

Conversano (BA)

Quando:

Dal 3 all'11 maggio 2025

Info:

VIVATICKET per prenotazioni e biglietti

www.adlibitumfestival.it

biglietteria@eposteatro.com

+39 392 9642809 / +39 338 2295966