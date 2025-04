Notte Bianca degli Ipogei: sabato 19 aprile Taranto svela i suoi sotterranei più segreti

– Un viaggio nel cuore nascosto della città vecchia, tra mistero, storia e fascino millenario. Sabato, dalle, torna a Taranto l’appuntamento con la, il format ideato dae patrocinato moralmente da, che ogni anno richiama migliaia di curiosi e appassionati del patrimonio storico e culturale locale.

Questa edizione regalerà un’occasione unica: l’apertura straordinaria della Tomba degli Atleti, gioiello dell’archeologia tarantina solitamente non accessibile al pubblico. Scoperta in due fasi (1917 e 1921) in via Crispi, rappresenta uno dei monumenti funerari più significativi dell’età arcaica in città. All’interno, i visitatori potranno godere di una degustazione di vino offerta da Cantine Palmieri, per un’esperienza immersiva tra suggestioni storiche e sapori locali.

Ma non finisce qui: prima della loro chiusura per lavori di riqualificazione, sarà possibile visitare anche l’ipogeo funerario e il frantoio Normanno di via Cava, grazie alla collaborazione degli uffici comunali del Patrimonio. Un’occasione irripetibile per scoprire angoli normalmente inaccessibili di Taranto.

In tutto saranno dieci i siti aperti contemporaneamente e in via eccezionale: tra questi gli ipogei di palazzo Portacci, Galeota, Antonelli, Barion Santamato, Stola, Spartera e Galizia. Un itinerario nel sottosuolo dell’antica Acropoli greca, tra cave, blocchi di pietra di epoca ellenistica, strutture romane e stratificazioni medievali.

“La Notte Bianca degli Ipogei è un evento diffuso pensato per valorizzare la città vecchia, il cuore pulsante di Taranto – spiegano gli organizzatori – e rientra in un più ampio progetto di promozione culturale e turistica che mira alla creazione di un prodotto innovativo, mettendo in rete attrattori spesso dimenticati”.

Info utili

Biglietto unico : €10, comprensivo della degustazione.

Ingresso gratuito per i minori di 12 anni.

I biglietti sono limitati e acquistabili su bit.ly/460WTyj o contattando il numero 338.8524409 .

Il giorno dell’evento, dalle 17:30 , sarà possibile ritirare il biglietto cartaceo e la mappa dei siti presso l’ Info Point di piazza Castello .

Gli ipogei saranno presidiati da personale specializzato , pronto a raccontare storie, curiosità e particolarità di ogni ambiente visitato.

Il tour è sconsigliato a persone con disabilità motorie, a causa della conformazione dei luoghi.

Un’occasione imperdibile per vivere la città da una prospettiva inedita, riscoprendo il fascino nascosto dei suoi sotterranei.