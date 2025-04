Papa Francesco in visita a Santa Maria Maggiore: omaggio floreale alla Salus Populi Romani alla vigilia della Settimana Santa

– Un nuovo blitz a sorpresa diha segnato l’inizio della: il Pontefice si è recato nellaper pregare davanti alla, l’icona mariana a lui tanto cara.

Vestito con la consueta talare bianca e con lo zucchetto sul capo, il Papa è arrivato in sedia a rotelle, con i naselli per l’ossigeno, ma in buona forma, accolto dall’arciprete della Basilica, il cardinale Rolandas Makrickas. Per l’occasione, è stata allestita una pedana che ha consentito al Pontefice di accedere alla cappella dove è custodita l’antica icona. Con sé, un mazzo di rose bianche, segno dell’omaggio floreale offerto alla Vergine. La visita è durata circa quindici minuti.

Un gesto che si rinnova dal 2013

Quello di oggi non è un gesto isolato. L’omaggio alla Salus Populi Romani rappresenta per Papa Francesco un appuntamento dal profondo valore personale e spirituale, mantenuto sin dal 14 marzo 2013, il giorno dopo la sua elezione. Da allora, la preghiera davanti all’icona mariana precede e segue ogni viaggio apostolico, ed è spesso il primo luogo in cui si reca al termine di un ricovero o in occasione di momenti significativi per la Chiesa.

Solo tre settimane fa, dopo la dimissione dal Policlinico Gemelli, il Pontefice si era fermato nel piazzale antistante la Basilica per affidare dei fiori gialli – donati da una fedele, la signora Carmela Mancuso – da porre davanti alla Vergine. Il 14 dicembre 2024, invece, si era recato nella Basilica per pregare prima del viaggio ad Ajaccio, in Corsica, in occasione della conclusione del congresso “La Religiosité Populaire en Méditerranée”.

Con questa nuova visita, Papa Francesco rinnova ancora una volta il suo legame speciale con la Madonna, proprio alla vigilia della Domenica delle Palme, aprendo spiritualmente la Settimana Santa con un gesto di silenziosa devozione.