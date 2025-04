Puglia, la Susan G. Komen finanzia 18 progetti per le donne in rosa: "Il tempo dei volontari è la nostra risorsa più preziosa"

BARI - Sonoper il biennio, grazie a un bilancio attivo netto diraccolti attraverso lae altri eventi solidali organizzati con il supporto dei volontari.

I dettagli sono stati annunciati questa mattina a Bari, durante un incontro ufficiale alla presenza di Linda Catucci, presidente del comitato pugliese della Komen Italia. Dei 18 progetti finanziati, 12 sono mission e 6 grants, e offriranno servizi completamente gratuiti a sostegno delle donne colpite dal tumore al seno, le cosiddette donne in rosa.

Tra le iniziative più significative troviamo:

la ricostruzione mammaria totale con lembi autologhi microchirurgici presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari ,

l’ umanizzazione degli ambienti dedicati alla senologia al Policlinico di Bari ,

attività di pilates e mindfulness sempre al Policlinico,

il progetto di tattoo e beauty oncologia presso l’ ospedale cardinale Giovanni Panico di Tricase ,

uno sportello di supporto psicologico a Bari,

il servizio “Ti accompagna Komen”, un taxi solidale per accompagnare le pazienti alle terapie, finanziato attraverso la campagna di crowdfunding “Angioletti di Natale”.

«I progetti finanziati non solo forniscono percorsi di cura, ma individuano una risorsa collettiva che è alla base delle attività della Komen: il tempo», ha sottolineato Linda Catucci. «È proprio grazie al tempo dedicato dai volontari che è possibile creare momenti in cui quello stesso tempo diventa spazio di sostegno, condivisione e amicizia. Una rete solidale che accompagna le donne non solo nella cura, ma nella loro quotidianità, con un impatto umano fortissimo».

La Komen Puglia continua così a rafforzare il suo impegno a fianco delle donne in rosa, puntando su cura, accoglienza e umanità.