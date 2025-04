Di Gregorio (Pd): 'Fondi Fsc finalmente disponibili. Ecco i progetti per Taranto'

TARANTO - "Con il via libera della Corte dei Conti, sono finalmente e concretamente disponibili i Fondi Fsc per la Puglia derivanti dall'accordo di coesione che vale complessivamente 6,5 miliardi di investimenti per la nostra regione. Una parte di queste risorse è destinata a Taranto e alla sua provincia, con progetti importantissimi per il rilancio economico, sociale e culturale dell'area ionica. Ora si apre la fase più delicata che riguarda le procedure di appalto e la cantierizzazione degli interventi in cui bisogna procedere con il massimo della trasparenza e con tempi rapidi. Complessivamente saranno finanziati 470 progetti strategici. Con le risorse dell'accordo di coesione verranno realizzate opere strategiche nel Tarantino come i due lotti della Taranto-Avetrana che favorirà collegamenti più agevoli e sicuri lungo il versante orientale della provincia, con benefici sullo sviluppo delle attività turistiche. Non meno importante è il potenziamento della Massafra e Taranto, arteria ad alta densità di traffico, soprattutto pesante, ben nota per la sua pericolosità come testimoniano i numerosi incidenti di cui la è teatro. Sempre nell'ambito dei trasporti, ma di altro tipo, ricade il progetto dello Spazio-porto nello scalo aereo di Taranto/Grottaglie. Sarà la prima struttura in Italia a poter effettuare i voli suborbitali che si annunciano come il futuro dei collegamenti aerei" ha dichiarato il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD), presidente II Commissione consiliare Regione Puglia. - "Con il via libera della Corte dei Conti, sono finalmente e concretamente disponibili i Fondi Fsc per la Puglia derivanti dall'accordo di coesione che vale complessivamente 6,5 miliardi di investimenti per la nostra regione. Una parte di queste risorse è destinata a Taranto e alla sua provincia, con progetti importantissimi per il rilancio economico, sociale e culturale dell'area ionica. Ora si apre la fase più delicata che riguarda le procedure di appalto e la cantierizzazione degli interventi in cui bisogna procedere con il massimo della trasparenza e con tempi rapidi. Complessivamente saranno finanziati 470 progetti strategici. Con le risorse dell'accordo di coesione verranno realizzate opere strategiche nel Tarantino come i due lotti della Taranto-Avetrana che favorirà collegamenti più agevoli e sicuri lungo il versante orientale della provincia, con benefici sullo sviluppo delle attività turistiche. Non meno importante è il potenziamento della Massafra e Taranto, arteria ad alta densità di traffico, soprattutto pesante, ben nota per la sua pericolosità come testimoniano i numerosi incidenti di cui la è teatro. Sempre nell'ambito dei trasporti, ma di altro tipo, ricade il progetto dello Spazio-porto nello scalo aereo di Taranto/Grottaglie. Sarà la prima struttura in Italia a poter effettuare i voli suborbitali che si annunciano come il futuro dei collegamenti aerei" ha dichiarato il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD), presidente II Commissione consiliare Regione Puglia.





"Restando nel capoluogo ionico, grazie ai Fondi Fsc sarà possibile realizzare due interventi rimasti fuori dal masterplan dei Giochi del Mediterraneo: la Palestra polifunzionale 4.0, nel quartiere Paolo VI e il parcheggio multipiano del Centro Nautico nell'area della Stazione Torpediniere. Per la Palestra 4.0 sono stati stanziati 12 milioni di euro. La sua realizzazione oltre a favorire lo svolgimento di attività sportive in un quartiere fortemente problematico, sarà un attrattore di attività sociali e culturali e potrà diventare un centro di aggregazione utile per il contrasto al disagio e alla devianza. Il parcheggio multipiano (costo ipotizzato circa 12 milioni di euro), sorgerà su 3 livelli per un totale di 342 posti (284 posti auto, 58 posti moto, 6 stalli autobus scoperti). Previsto, inoltre, un Hub informativo/biglietteria/gestione ingressi. E' evidente che in un'area carente di parcheggi come il Borgo di Taranto, la costruzione dell'autosilo è un'eredità dei Giochi del Mediterraneo di cui beneficerà tutta la città. Non va dimenticato, infatti, che la principale finalità dei fondi Fsc è proprio quella di sviluppare la coesione economica, sociale e territoriale e di ridurre gli squilibri economici e sociali".