Papa Francesco: l’omaggio al Festival internazionale dell’Aquilone di Margherita di Savoia

Margherita di Savoia, 25 aprile 2025 – Il cielo si farà preghiera domani a Margherita di Savoia (Bt). Il Festival internazionale dell’Aquilone renderà omaggio in mattinata a Papa Francesco con un’iniziativa tra cielo e terra, che coinvolgerà anche i più piccoli (ore 9.30 presso il lido Sirenetta).«La morte del Santo Padre ha lasciato tutti senza parole – commenta Antonio Capacchione, presidente di Asba -. Rappresenta una grande perdita ma anche un’occasione per praticare pace e gioia di vivere, la stessa che proprio lui, con il suo operato e le sue parole, ci ha insegnato a coltivare».Il Festival Internazionale dell’Aquilone è in programma dal primo al 4 maggio. Viene preceduto da un prefestival (della durata di una settimana, fino al 30 aprile) e seguito da un dopofestival, previsto nel mese di maggio. Ospite d’onore per questa edizione del prefestival è la Thailandia, che verrà rappresentata dal suo ambasciatore, Puttaporn Ewtoksan (in arrivo a Margherita di Savoia il primo maggio).L’evento, che porta ogni anno in Puglia gli aquiloni provenienti da tutto il mondo, è organizzato da Asba (Associazione Stabilimenti Balnerari di Margherita di Savoia), con il Comune di Margherita di Savoia.Protagonista anche la Valle dell’Ofanto. Durante i giorni della manifestazione, infatti, ci sarà la possibilità di fare escursioni in canoa lungo il fiume Ofanto con l’associazione “CanoAufidus” (su prenotazione, contattando l’associazione al 333.9532581).Novità di quest’anno la prima edizione del concorso fotografico, dal titolo “Aquiloni nel vento 2025”. L’iniziativa ha come tema il festival e tutto ciò che ruota intorno all’evento (come le performance degli aquilonisti, i colori nel cielo, le emozioni i partecipanti e spettatori).La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Due le sezioni: “Fotografi amatori e professionisti”, riservata a chi utilizza apparecchiature fotografiche professionali e semi professionali, e “Mobile Photo”, dedicata esclusivamente a fotografie realizzate con dispositivi mobili. Le foto potranno esse inviate fino al 10 maggio entro le ore 24. In palio diversi premi per i primi tre classificati di ogni sezione: un weekend per due persone in mezza pensione, servizio spiaggia e targa (primo posto), cena o pranzo per due persone e targa (secondo posto), un pacco alimentare e una targa (terzo classificato). Il regolamento completo è sul sito ufficiale del festival, www.aquilonimargherita.it.Oltre al volo libero degli aquiloni sulla spiaggia (tutti i giorni, dalle 10 alle 19), inclusa l’esibizione di quelli acrobatici (dal primo al 4 maggio), sono tante altre occasioni pensate per divertirsi.Per esempio, la possibilità di imparare gratuitamente a costruire gli aquiloni, personalizzandoli con la propria fantasia e testandoli sulla spiaggia, grazie a dei laboratori studiati ad hoc per i più piccoli, a partire dai 6 anni di età. I giorni per questa attività sono 28, 29, 30 aprile, 2 e 3 maggio (dalle 9.30 alle 12), presso gli stabilimenti balneari Lido Hotel, Levante e Perla. Oltre a queste, ci saranno tante altre attività organizzate nei vari lidi di Margherita di Savoia.Giovedì primo maggio, intorno alle 12, oltre alla cerimonia alla presenza dell’ambasciatore della Thailandia, Puttaporn Ewtoksan, piazza Libertà ospiterà la parata delle bandiere e dalle 16.30 alle 20.30,i bambini saranno protagonisti con un loro evento a tema. Alle 17 ci sarà la gara di volo di aquiloni; dalle 11 alle 23 ecco anche Sky Vibes Fest.Tutti i giorni in piazza Libertà (alle 20) ci sarà l’intrattenimento musicale. Per l’occasione, corso Vittorio Emanuele II, Largo Giannone e piazza Libertà, verranno allestiti con luminarie. L’evento si concluderà il 4 maggio.L’iniziativa è organizzata con il Patrocinio della Regione Puglia, di Pugliapromozione, il sostegno di Pugliacultura, il patrocinio di Rai Puglia.Info e programma completo: www.aquilonimargherita.it