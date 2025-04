Papa, Marti (Lega): “Ha saputo parlare al mondo di pace”

Roma, 21 aprile – “Profondo dolore per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Ha saputo parlare al mondo di pace, di giustizia e di attenzione agli ultimi. Tutto ciò resterà un’eredità preziosa”.Con queste parole il senatore Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione del Senato, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte del Pontefice. Un messaggio che sottolinea l’impatto universale del magistero di Papa Francesco e la sua capacità di rivolgersi a credenti e non credenti con un linguaggio semplice, ma potente, capace di toccare le coscienze.Marti ha evidenziato come l’impegno del Papa per la pace, la giustizia sociale e la difesa dei più deboli resterà tra i pilastri fondamentali del suo pontificato, lasciando un segno profondo nella storia della Chiesa e del mondo.