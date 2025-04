È morto Papa Francesco: il Pontefice aveva 88 anni

Città del Vaticano – Il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco, morto all’età di 88 anni. Jorge Mario Bergoglio, nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, in Argentina, è stato il 266° Pontefice della Chiesa cattolica, il primo proveniente dal continente americano e anche il primo gesuita a salire al soglio di Pietro.Eletto Papa il 13 marzo 2013, ha segnato sin da subito una svolta nella storia della Chiesa con il suo stile diretto, umile e vicino alla gente. Ha scelto il nome Francesco in omaggio a San Francesco d’Assisi, simbolo di povertà, pace e attenzione per il creato — valori che hanno ispirato tutto il suo pontificato.Durante i suoi oltre dieci anni di guida spirituale della Chiesa, Papa Francesco ha portato avanti importanti riforme nella Curia romana, ha cercato di rendere la Chiesa più trasparente, inclusiva e misericordiosa, e non ha mai esitato a prendere posizioni forti su questioni sociali, politiche ed etiche.Tra i temi centrali del suo magistero ci sono stati la tutela dell’ambiente, con l’enciclica Laudato si’, l’attenzione per i migranti e i rifugiati, la lotta alla povertà, il dialogo interreligioso e l’appello per una distribuzione equa dei vaccini durante la pandemia. Le sue parole hanno spesso superato i confini della Chiesa, facendo di lui una delle figure più ascoltate e influenti del nostro tempo.Il mondo intero si unisce ora nel cordoglio per la scomparsa di un Papa che ha saputo farsi prossimo, che ha scelto di “camminare con il popolo” e che ha lasciato un’impronta profonda nella storia della Chiesa e dell’umanità.I funerali si terranno nei prossimi giorni in Vaticano, alla presenza di leader religiosi e politici di tutto il mondo.