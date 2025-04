Passione Vivente a Locorotondo: in scena lunedì santo

LOCOROTONDO - Giunta alla sua III edizione la Passione Vivente a Locorotondo si svolgerà lunedì 14 aprile 2025, alle ore 20,00 sul sagrato della Chiesa Madre San Giorgio Martire. Anche in questa occasione l’evento nasce grazie alla collaborazione fra parrocchia San Giorgio Martire e Pro Loco Locorotondo ed al gruppo di teatro amatoriale “Metti amore” nato in seno all’associazione I Briganti.La terza edizione si svolgerà sul sagrato della Chiesa Madre, il lunedì santo, 14 aprile, riprendendo gli aspetti molto positivi sperimentati lo scorso anno: sia per la scenografia che per la presenza della banda musicale dell’associazione bandistica “F.lli Caramia”.Saranno rappresentati i momenti principali di questo avvenimento che dà sostanza alla fede cristiana. In questo percorso, fatto di uomini e donne di fede, sarà la libera scelta dell’essere umano a determinare la Storia. Sarà un percorso in cui la Speranza è la protagonista delle scelte degli uomini e delle donne.Fra i vari personaggi compariranno Giovanni il Battista, Erode, Erodiade e Salomè, Pilato e sua moglie Claudia Procula. Un rilievo particolare sarà dato alle donne: le donne per Gesù sono elemento essenziale della vita. Nella Passione Vivente di Locorotondo ce ne saranno tante, tutte raccontate dai Vangeli.“Lo scopo di questo evento” racconta Miriam Palmisano presidente I Briganti e responsabile eventi per la Pro Loco “è quello che diventi una manifestazione della cittadinanza, che abbracci le tre parrocchie e che veda il coinvolgimento di tante persone, a rappresentare appunto il popolo di Dio che opera nella storia”.Appuntamento il 14 aprile 2025 alle ore 20,00 in piazza Rodio a Locorotondo.