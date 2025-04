Conclusa la prima edizione del corso di cucina salutistica promosso dall’IRCCS De Bellis e dall’Istituto Consoli Pinto

Castellana Grotte – Si è conclusa con successo la prima edizione del corso di cucina salutistica organizzato dall’IRCCS Saverio De Bellis in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Consoli Pinto di Castellana Grotte. Un’iniziativa nata con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’alimentazione consapevole, trasferendo nella pratica quotidiana i risultati della ricerca scientifica portata avanti dall’Istituto.

Il corso, gratuito e articolato in più incontri, ha visto la partecipazione di trenta corsisti, tutti accomunati dall’interesse per la cucina e per il benessere. Nei laboratori dell’Istituto Consoli Pinto, con il supporto del corpo docente e dei ricercatori del De Bellis, i partecipanti hanno potuto approfondire i principi di una cucina equilibrata, semplice e gustosa, fondata su solide basi scientifiche.

«È un’esperienza che ha dimostrato come sia possibile coniugare gusto e salute, trasformando la scienza in conoscenza accessibile e utile alla vita quotidiana», ha commentato il prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico dell’IRCCS De Bellis.

Soddisfatto anche il commissario straordinario dell’Istituto, avv. Luigi Fruscio: «Progetti di questo tipo avvicinano l’Istituto alla comunità e contribuiscono a diffondere una cultura della prevenzione, fondamentale per il benessere e la qualità della vita».

Un percorso formativo che ha saputo parlare il linguaggio universale del cibo, dimostrando come la salute possa iniziare davvero dalla tavola.