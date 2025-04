Puglia, armi e droga: sei arresti in provincia di Brindisi

– Prosegue l’intensa attività di contrasto alla criminalità da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi. Negli ultimi giorni, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i militari della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno arrestato sei persone in diversi comuni della provincia, con l’obiettivo di ridurre i reati e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

A Mesagne, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza due persone per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati trovati in possesso di hashish, cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

A Ceglie Messapica, due le persone arrestate. La prima, destinataria di un ordine di esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Taranto, deve scontare una condanna residua di 15 anni, 4 mesi e 7 giorni per omicidio preterintenzionale in concorso. La seconda, colpita da un provvedimento analogo emesso dalla Corte d’Appello di Lecce, dovrà espiare una pena residua di 9 anni, 11 mesi e 28 giorni per furto aggravato, ricettazione e detenzione abusiva di arma clandestina.

A Latiano, invece, è stato arrestato in flagranza un cittadino extracomunitario per evasione: l’uomo si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione, violando le misure restrittive. Inoltre, sempre a Latiano, è stato eseguito un altro ordine di detenzione domiciliare nei confronti di una persona condannata a 2 anni e 23 giorni per reati legati a resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e violazione della normativa sugli stupefacenti.

L’operazione si inserisce nelle azioni di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi continua a portare avanti con costanza su tutto il territorio provinciale.