Puglia celebra Ezio Bosso: istituito il Premio alla Divulgazione Musicale e intitolato un palco del Kursaal Santalucia

BARI - La Puglia rende omaggio a uno dei più grandi divulgatori musicali contemporanei, Ezio Bosso, a cinque anni dalla sua scomparsa. È stato istituito il, un'iniziativa prestigiosa che si inserisce nel calendario unico regionale delle attività culturali e di spettacolo per il 2025, come annunciato dall’assessore regionale alla Cultura Viviana Matrangola.

Il Premio, promosso dall’associazione ‘Ezio Bosso’ con il supporto di Puglia Culture, avrà sede al Teatro Kursaal Santalucia di Bari. La Giunta regionale ha inoltre deliberato l'intitolazione di uno dei palchi della Sala Teatro, al piano terra, al Maestro Ezio Bosso.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha accolto con entusiasmo l'iniziativa: “Un’occasione per celebrare il potere straordinario della musica attraverso uno dei suoi massimi protagonisti e divulgatori contemporanei. Il Maestro Bosso ha scelto tante volte la Puglia per raccontare sé stesso e la musica. Il Premio che porta il suo nome inorgoglisce la Puglia e segna, in modo indelebile, un legame speciale che sopravvive al tempo. Nel segno di Bosso saranno ricordati i maggiori compositori pugliesi del passato e premiati quelli più talentuosi del presente”.

L’assessore Viviana Matrangola ha spiegato come il progetto sia nato da una collaborazione con Tommaso Bosso, nipote di Ezio, e il Maestro Francesco Libetta: “Nel nome di uno dei maggiori compositori, pianisti, direttori d’orchestra e divulgatori musicali dei nostri tempi, il Premio Bosso realizzerà un’importante azione di audience development intorno alla musica classica e da camera, un filone spesso ai margini della scena contemporanea ma che ha invece un ruolo primario nella formazione e nella comprensione della cultura pugliese, italiana e occidentale. Il Premio si rivolge soprattutto ai giovani attraverso il recupero della memoria musicale pugliese e mediante il riconoscimento delle eccellenze musicali del nostro territorio”.

L’iniziativa è finanziata con 2.300.000 euro a valere sul “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale”.

Anche Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura della Regione Puglia, ha espresso la sua emozione: “Oggi un Premio in suo nome, in Puglia, dedicato alla divulgazione musicale. Un altro cerchio che si chiude. Grazie Maestro!”

Tommaso Bosso, presidente dell’associazione ‘Ezio Bosso’, ha dichiarato: “Con grande emozione e senso di responsabilità annunciamo la nascita del Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso, il primo dedicato a un tema profondamente importante per lui, realizzato in collaborazione con la Regione Puglia. È un progetto che non vuole solo ricordare Ezio, ma proseguire concretamente il suo pensiero e il suo esempio, rendendolo fertile nel presente e nel futuro. Vogliamo costruire una comunità trasversale, capace di accogliere voci diverse – musicisti, studiosi, appassionati, cittadini – che insieme lavorano per una cultura dell’ascolto, della cura e della condivisione. Ezio ci ha lasciato una direzione chiara: ‘La musica, come la vita, si può fare solo in un modo: insieme’”.

Il direttore artistico del Premio Bosso, Maestro Francesco Libetta, ha aggiunto: “Da queste esperienze nasce il progetto di un Premio che anima e sollecita il mondo degli operatori e divulgatori della tradizione musicale, ed è evidentemente chiamato a scrivere una pagina di cultura nazionale. Perché aiuterà tutti, e soprattutto le giovani generazioni, a vivere con consapevolezza e più completamente il mondo contemporaneo”.