Lecce, scarcerato il 15enne arrestato per la violenza sessuale alla stazione di Maglie

- È tornato in libertà il quindicenne salentino arrestato lo scorso 26 marzo con l’accusa di violenza sessuale aggravata in concorso. Il giovane era accusato di aver violentato, il 24 luglio precedente nei bagni della stazione ferroviaria di Maglie, la fidanzata quindicenne di un suo amico.

Il Tribunale del Riesame per i minorenni ha accolto il ricorso presentato dalla difesa del ragazzo. La richiesta di scarcerazione era motivata dal tempo trascorso (quasi otto mesi) tra la data del presunto reato e l’applicazione della misura cautelare. La difesa ha inoltre evidenziato come, nel periodo intercorso, non si fossero verificate condotte tali da far ritenere sussistente il rischio di reiterazione del reato.

Nell’ambito della stessa inchiesta, rimane indagato a piede libero anche il fidanzato della vittima. Quest'ultimo, pur non avendo partecipato attivamente all'abuso, si trovava in un locale adiacente e avrebbe ascoltato quanto stava accadendo.

Il quindicenne era stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Lecce e precedentemente detenuto in una comunità educativa minorile.