Responsabilità educative: l'importanza della collaborazione tra scuola-famiglia-territorio. Convegno Cochlea a Tricase

TRICASE - Responsabilità Educative. L’importanza della collaborazione tra scuola-famiglia-territorio è il titolo del convegno organizzato dal Centro Pedagogico e di Formazione Cochlea a Tricase il prossimo lunedì 14 aprile presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone alle 17.30Dinanzi ai cambiamenti sociali, che caratterizzano i nostri bambini e adolescenti, quanto è importante creare rete tra scuola e famiglia? Dopo l’esito di una valutazione, cosa fare?Dopo il saluto delle istituzioni locali, interverranno al convegno: la dott.ssa Isabella Bianco, sociologa ed esperta degli apprendimenti, presidente Ass. culturale Cochlea, la prof.ssa Anna Maria Turco, dirigente I.C. “G.Pascoli”, la prof.ssa Antonella Cazzato dirigente Liceo Statale “G.Comi”, la prof.ssa Oronza Mariano dirigente I. C. “Tricase VIA APULIA”.A dar voce all’importanza del ruolo genitoriale ci sarà la sig.ra Anna Petrachi, mamma di Michele e autrice del libro MUM-MOTHERLY UNIVERSAL METHOD, che presenterà il metodo di studio e lavoro da lei ideato per ragazzi e ragazze con difficoltà comunicative, ottimo strumento e spunto di riflessione per molti genitori, educatori e insegnanti.Il Centro Pedagogico di Formazione Cochlea/ Doposcuola Specialistico DSA /BES costituisce una risorsa preziosa sul territorio di Tricase, è composto da team di esperti, quali sociologi, logopedisti, psicologi ed esperti negli apprendimenti. Info: Centro Cochlea Corso Roma, 153 Tricase Cochlea-formazione@libero.it , tel. 3925317932 Addetta stampa: Monia Saponaro 3472485922