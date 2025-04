Putignano, Museo Civico: da lunedì cambiano gli orari e torna l'info point turistico

PUTIGNANO - Da lunedì 7 aprile al via una fase di cambiamenti per il Museo Civico “Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro” di Putignano. La Giunta Comunale ieri pomeriggio ha deliberato i nuovi orari permanenti per tutto l’anno e più funzionali al flusso turistico analizzato in questi primi mesi, disponendo anche la riapertura dell’Info Point Turistico in piazza Plebiscito che avrà anche funzione di biglietteria del Museo. Un cambiamento risultato di una riorganizzazione degli orari e delle presenze dei dipendenti, che non prevede investimento di nuove risorse.I nuovi orari, in vigore da lunedì 7 aprile, per tutti i mesi dell’anno prevedono apertura tutti i giorni ad eccezione dell’intera giornata del martedì e la domenica mattina. Al mattino il Museo sarà aperto il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 mentre nel pomeriggio il lunedì e mercoledì dalle 16:00 alle 19:00 e il giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 16:00 alle 20:30. Il costo del biglietto resta invariato: 6€ per gli adulti, 4€ per i giovani da 7 a 25 anni ed accompagnatori di persone con disabilità, 3€ a persona per gruppi di minimo 20 persone e 2€ per gli studenti di scolaresche. È previsto l’ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni compiuti, disabili (con attestazione), insegnanti accompagnatori di scolaresche, guide turistiche abilitate e giornalisti iscritti all’Ordine.La biglietteria sarà allocata nell’Info Point Turistico in piazza Plebiscito aprendo negli stessi orari del Museo civico, con chiusura 30 minuti prima dell’orario previsto. Si tratta di un luogo dove, oltre ad effettuare i biglietti per le visita al Museo, i turisti potranno richiedere informazioni in merito ai servizi, i beni visitabili in città ed ogni informazione che potrà essere utile alla propria permanenza.“Rendere funzionali al flusso turistico del territorio gli orari del Museo Civico ci è sembrato il primo passo necessario per avviare una serie di azioni di promozione turistica del nostro Museo con un orario unico da gennaio a dicembre. Inoltre, la biglietteria diviene lo stesso luogo che dà informazioni turistiche, facendo tornare in vita uno spazio chiuso fino al nostro insediamento. Penso che avere un InfoPoint Turistico attivo e funzionale sia la base per avviare un processo di crescita turistica. Si tratta dell’inizio di una serie di azioni di valorizzazione del Museo che come amministrazione vogliamo mettere in campo per diversificare l’offerta turistica e culturale della città tra cui, nei prossimi mesi, anche l’avvio dei lavori di restauro degli affreschi del piano nobile.Ringrazio personalmente la Dirigente Pamela Giotta, i e le dipendenti dell’Ufficio Cultura e gli operatori volontari del progetto MusaP per la disponibilità nell’accogliere i cambiamenti che come amministrazione stiamo cercando di apportare.” dichiara l’Assessore all’Innovazione Culturale, Turismo e gestione dei beni socio-culturali Mariano Intini.Il Museo, donato dal Principe Guglielmo Romanazzi-Carducci al Comune di Putignano nel secolo scorso, è aperto al pubblico dal 2017 ed ospita al suo interno il Museo del Carnevale di Putignano, la Collezione di opere dello scultore Giuseppe Albano e la Casa Museo della famiglia Romanazzi- Carducci. Un luogo dove scoprire sale riccamente decorate e affrescate, l’architettura simmetrica, i dipinti del napoletano Luca Giordano (appartenente alla cerchia del Miglionico) ed altri ascrivibili al barocco Salvator Rosa, il suggestivo giardino pensile, la mostra di argenteria e delle armi in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato ai primi anni del ‘900.