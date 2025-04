Quando Spazio e Arte si incontrano, all'interno di Insolita Comune a Nardò arriva Galleria Arrivabene2

Dal 19 aprile 2025 la raffinata Galleria d’Arte Arrivabene2 di Mantova propone un compendio della sua narrazione espositiva negli spazi di Sutta, presso Insolita Comune, nel centro storico di Nardò (LE)





NARDO' (LE) - In Insolita Comune abbiamo sempre assecondato la nostra passione per l’arte. Fin dall’inizio del progetto decollato nel 2023, abbiamo fatto spazio a scultura, pittura, letteratura e varie forme di creatività. Dei tre piani che abitiamo "Sutta" è decisamente destinato a fondersi con le forme d’arte che accoglie: 4 gradini in discesa per accedere al fresco e al silenzio del grande ambiente stile urban vintage, con le antiche voltine in calce pietra e ferro, un’atmosfera intima e riflessiva.





A Mantova ha sede permanente la Galleria d’arte Arrivabene 2, che spinta dal desiderio di aprirsi al confronto con contesti altri, è approdata a Nardò identificando in Sutta lo spazio ideale per realizzare un piccolo compendio della sua narrazione espositiva, dove gli oggetti prenderanno posto con la stessa logica e la stessa modalità di pensiero, presentando una collezione di autori selezionati. Un contenitore che permetterà di mettere nuovamente a confronto pubblico e immagini generando nuovi punti di vista e nuove relazioni. Così è.





Sabato 19 aprile 2025 l’esposizione inaugurale della Galleria Arrivabene 2, all’interno di Sutta prende vita una "collettiva d’autori" che si pone come obbiettivo quello di attivare molteplici livelli di lettura in una sorta di poetico leitmotiv inclusivo. Verranno presentate opere recenti di Alice Padovani, Almudena Pintado, Bahar Heidarzade, Roberto Ciroli, Massimo Levati, Francesco Levi insieme ad oggetti di arredamento e manufatti tribali antichi. Da una parte si esalta l’inevitabile unicità che caratterizza ogni singola ricerca artistica, dall’altra suggerisce un punto d’incontro tra i diversi artisti coinvolti: l’analisi del reale, lo studio di una tecnica, il delicato lavoro di archivio e di raccolta di testimonianze.





"Sutta" via G.B de Michele 11 aprirà il suo ingresso sabato 19 Aprile 2025. Nei mesi di Aprile e Maggio le aperture dello spazio saranno da mercoledì alla domenica con orario 10.00 12.30 e 16.00-20.00 / venerdì e sabato in notturna dalle 21.00-23.00.