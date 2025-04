Quel dolore e memoria del giorno dopo…

Sam Dent, Gennaio 1985. Uno scuolabus pieno di bambini e ragazzini, in una freddissima mattina di gelo e neve, esce fuoristrada e precipita in una cava piena di acqua ghiacciata.Muoiono 14 bambini, altri si salvano.L’autista, Dolores Driscoll, donna amata e stimata da tutta la comunità, ne esce illesa: un cane, pare abbia visto un cane, ma forse no…l’ha solo immaginato. Non lo sa.Il libro si snoda a quattro voci.La prima è proprio quella di Dolores Driscoll "Tutto ciò che conta è che ho visto qualcosa che non mi aspettavo e ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque con un minimo di cervello: ho cercato di non investirlo".Poi c’è la voce di Billy Ansel, il padre di due gemelli morti nell’incidente "Quando l'autobus si è ribaltato, il mio pickup era proprio dietro e io guidavo col corpo, ma stavo pensando alle scopate con Risa Walker".Dopo è la volta di Mitchell Stephens, l'avvocato che vuole dare un senso alla tragedia e riscattare le vittime o almeno le loro famiglie.Cos’è stato a far finire fuori strada lo scuolabus? Un cane che ha attraversato la strada all’ultimo momento? Una lastra di ghiaccio? Qualche difetto costruttivo nel sistema di frenaggio o di sterzo? Un errore dell’autista?L'epilogo viene affidato a Nichole Burnell, 14enne sopravvissuta ma senza più l’uso delle gambe "Sono fortunata, dicono tutti, perché non riesco a ricordare niente dell' incidente".Questa é una storia di dolore e memoria collettiva, è il racconto del “giorno dopo” di una tragedia, dei modi che un intero paesino, immerso tra le montagne a nord di New York, mette in atto per sopravvivere e per convivere con l’assenza, la rabbia, i sensi di colpa, la voglia di trovare un colpevole, ma anche il bisogno di non turbare quel che resta di una comunità a brandelli.Non ho capito il senso del titolo "Il dolce domani”: non può riferirsi al domani dopo l' incidente, perché tutto è tranne che dolce nè capisco come possa essere dolce un domani che è un luogo sospeso dove vive chi è morto dentro, un aldilà per chi, suo malgrado, rimane.É un avvenire illusorio che non arriverà mai, perché un paese che ha perso i suoi bambini non può avere nessun futuro.Quest’aspetto, a mio avviso, inquietante ha conferito al testo l’andatura di una fiaba terribile, una fiaba che si è incuneata nella realtà, come il gelo negli interstizi di una società ovattata, costruita sui rimorsi e sul non-detto, dove ogni grumo di dolore resta inespresso e congelato.Il dolore, quello dei familiari, dei sopravvissuti, della comunità intera, sembra rassegnato, come conservato in un comparto a tenuta stagna, soffocato, ma comunque pulsante sotto la superficie, pronto a esplodere.Russell Banks ha proceduto nella narrazione con una scrittura controllatissima e a tratti persino fredda, distaccata, distante, come se guardasse tutta la vicenda, terrificante e perturbante, con uno sguardo obliquo, da rabbia raggelata o da rassegnazione a una catastrofe crudele e senza vie d’uscita.Una tristezza intrinseca aleggia sui fatti accaduti, un velo nero di struggente malinconia, ma mai una disperazione assoluta, questa resta ben ponderata, tenuta a bada, e lascia un retrogusto amaro, come se qualcosa fosse rimasta incompleta, come se la morte di quei bambini non avesse mai avuto la giustizia dovuta.Russel BanksPagine 264Euro 45,00Einaudi Editore