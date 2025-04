In Puglia, da Nord a Sud l’emozionante viaggio letterario con i poeti

BARI - Un attraversamento sentimentale della Puglia, dalla poesia di Alda Merini ai racconti di Mario Desiati. Un libro che unisce cultura e viaggio, proponendo itinerari alternativi con coordinate GPS di luoghi insoliti, sullo sfondo di una Puglia da record turistico e crocevia di civiltà.La primavera risveglia il desiderio di partire, e tra le mete più amate degli ultimi anni c’è la Puglia, terra dal fascino inesauribile. È proprio alla Puglia che lo scrittore Piero Meli dedica il suo ultimo libro “In Puglia. Da Alda Merini a Mario Desiati” (Giulio Perrone Editore, collana Passaggi di dogana), un attraversamento sentimentale e letterario della regione che invita a guardare oltre i soliti percorsi turistici. Il volume, accolto con entusiasmo dal pubblico e già giunto alla ristampa, si presenta come un insolito compagno di viaggio per chi cerca un’esperienza autentica e culturale, lontana dai cliché da cartolina.Con In Puglia Meli attraversa la regione da nord a sud accompagnato dalle parole di grandi autori e figure emblematiche.Dal promontorio del Gargano evocato da Anna Maria Ortese e dalla concittadina Premio Strega Mariateresa Di Lascia, alla Taranto cantata da Alda Merini; dal Salento noir di Omar Di Monopoli e Gabriella Genisi, fino alla Valle d’Itria narrata da Mario Desiati. E naturalmente Bari, città natale dell’autore, rivissuta attraverso lo sguardo di Nicola Lagioia e perfino di Pier Paolo Pasolini. Ne emerge un mosaico di voci e luoghi che compone un ritratto inedito della Puglia, ben lontano dalle rotte turistiche più battute.La narrazione di Meli si distingue anche per gli spunti concreti offerti al viaggiatore. Ogni tappa del libro infatti suggerisce posti da visitare – spesso lontani dai circuiti di massa – completi di coordinate GPS per raggiungere i punti più insoliti e “instagrammabili” della regione.Inoltre, versi poetici e citazioni letterarie accompagnano il racconto e fanno da colonna sonora invisibile ad ogni itinerario, aggiungendo un’ulteriore nota emozionale al viaggio.“Il mio obiettivo era raccontare la mia regione, rivolgendomi sia a chi è nato in essa che a chi la visita. Volevo suscitare la curiosità del lettore, mostrando una Puglia inedita oltre i percorsi più battuti”, afferma Piero Meli, autore del libro.I numeri confermano il fascino crescente della Puglia. Il 2024 è stato un anno da record per il turismo regionale, con 5,9 milioni di arrivi (+10,6% sul 2023) e oltre 20,7 milioni di presenze registrate nelle strutture ricettive. La regione ha ottenuto ben 24 località premiate con la Bandiera Blu per la qualità di mare e servizi, seconda in Italia solo alla Liguria.Tra le mete più gettonate svettano località come Vieste (oltre 2 milioni di presenze) e il capoluogo Bari , seguite – a sorpresa – dal litorale di Ugento nel basso Salento . Ma la Puglia non è solo mare e numeri: è anche terra di borghi storici, cattedrali romaniche e castelli federiciani, elementi che ne testimoniano la ricchezza culturale diffusa.Proprio questo patrimonio multiforme fa della Puglia un vero crocevia culturale, ideale per i viaggiatori che cercano esperienze alternative e consapevoli. La sua identità nasce dall’incontro di civiltà diverse e offre al visitatore attento molto più di una vacanza balneare mordi-e-fuggi.In questo contesto, il libro di Meli diventa una guida preziosa per chi desidera vivere la regione in modo più profondo.Il libro In Puglia invita infatti a rallentare il passo, ad ascoltare le storie dei luoghi e a lasciarsi ispirare dagli itinerari poco convenzionali suggeriti dall’autore.In Puglia fa parte della collana Passaggi di dogana dedicata ai viaggi d’autore. Il successo riscontrato – con la prima edizione rapidamente esaurita e la ristampa già in distribuzione – conferma l’interesse per questo approccio innovativo al viaggio.Il volume (144 pagine) è disponibile in tutte le librerie fisiche e online, oltre che su Amazon alla pagina https://amzn.to/3YNiF6i, pronto a accompagnare nuovi lettori in un viaggio affascinante attraverso la Puglia più vera.