Ritrovare la voce, ritrovare sé stessi: a Bari il centro AILAR per i pazienti laringectomizzati

- Si stima che in Italia siano circa 50.000 i pazienti sopravvissuti a interventi per neoplasie del distretto testa-collo, con circa 12.000 nuovi casi-anno. Accettare la diagnosi di una patologia oncologica non è affatto semplice, ma è il primo passo per affrontare il cambiamento legato alla malattia. Il recupero della parola è uno degli obiettivi più importanti per i pazienti sottoposti a interventi di laringectomia.Le parole d’ordine sono esercitarsi, non perdersi d’animo e convincersi che parlare di nuovo è possibile. Ci si accorgerà, con grande meraviglia, che nel proprio intimo esistono energie nascoste di cui non si aveva consapevolezza e saranno proprio queste a dare la spinta per riprendere il nuovo ritmo di vita. Per tali motivi, presso il presidio ospedaliero “Di Venere“ di Bari-Carbonara (ASL BARI), è attivo il primo centro AILAR (Associazione Italiana Laringectomizzati), ospitato nella U.O.C. di Otorinolaringoiatria diretto dal dott. Michele Barbara, sensibile ai problemi dei mutilati della voce, in collaborazione con il direttore generale della ASL, dott. Luigi Fruscio, del direttore sanitario, dott. Maurizio Marra, che hanno consentito con apposita delibera, che tale attività si realizzasse presso lo stesso Reparto. Referente e responsabile del Centro sarà la dott.ssa Teresa Maino, logopedista e specialista in Scienze della Riabilitazione, membro dello stesso Consiglio Direttivo dell’AILAR, che curerà il servizio.L’ambulatorio opera a favore di persone che hanno subito interventi chirurgici a seguito di patologie neoplastiche testa collo e sarà disponibile, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalla ore 9 alle ore 12, previo appuntamento, contattando i seguenti numeri: 080.5845735 – 080.5845081 – 339.4846897.Presso la stessa Unità di Otorionolaringoiatria funziona anche l’A.P.O.C. (Associazione Pazienti Oncologici Cervico-Cefalici), voluta e presieduta dallo stesso dott. Michele Barbara e diretta anche dalla dott.ssa Teresa Maino, allo scopo di garantire nella nostra ASL quei diritti di cura e attenzione alla salute, a favore di coloro che intendono curarsi nel proprio territorio, con il conforto degli affetti familiari.