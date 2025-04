Roma, alla scoperta della Regina Nefertari

ROMA - Martedi 29 Aprile alle ore 19:00 - comunica il prof. Sherif El Sebaie - chi abita a Roma o nei dintorni, non si perda l’opportunità di immergersi in un viaggio affascinante nel cuore della Civiltà Faraonica!L’Accademia d'Egitto (Via Omero 4, Roma) è lieta di invitarvi a una mia conferenza straordinaria in cui vi guiderò alla scoperta della tomba della Regina Nefertari.Esploreremo insieme l'arte, la simbologia e la storia della "Cappella Sistina dell'Arte Egizia", svelando i segreti della sua decorazione e il significato del suo ricco apparato iconografico.La conferenza sarà preceduta, alle ore 18:00, da un tour a numero chiuso da me guidato nel Museo dell’Accademia alla scoperta delle repliche del tesoro di Tutankhamun.Ingresso libero fino esaurimento posti alla conferenza. Per la visita guidata bisogna prenotare scrivendo a: info@accademiaegitto.it