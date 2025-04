Al Teatro Di Cagno di Bari torna “Successo”, cavallo di battaglia di Gianni Ciardo: risate e riflessioni per chiudere la stagione “Il Sacro Fuoco”

BARI - Con il ritorno in scena di “Successo”, uno dei cavalli di battaglia più amati di Gianni Ciardo, si chiude la stagione teatrale “Il Sacro Fuoco” al Teatro Di Cagno di Bari. L’appuntamento con la divertente e pungente commedia è fissato dal 26 aprile al 18 maggio 2025, ogni venerdì, sabato e domenica, per regalare al pubblico un finale di stagione ricco di risate e riflessioni.Ambientata a Milano, “Successo” racconta le disavventure tragicomiche di Simone, un barese trapiantato nel Nord, che lavora da pochi mesi in un’agenzia assicurativa. Proprio alla vigilia di un lungo weekend e di un atteso appuntamento con Gilda, Simone resta accidentalmente chiuso nel bagno dell’ufficio, senza possibilità di uscire, né contatti con l’esterno. Da lì si sviluppa una vera situation comedy, in cui il protagonista si ritrova solo con sé stesso, tra dialoghi interiori, paure, desideri e il ritorno, inaspettato, alle sue radici meridionali.Gianni Ciardo, solo sul palco, regala un monologo travolgente e ironico, tra battute esilaranti e momenti di amara verità, incarnando un personaggio che riflette la fragilità e le contraddizioni dell’uomo contemporaneo. Le scenografie sono affidate al talento del Maestro Damiano Pastoressa.Date e orari dello spettacolo “Successo”:• Ore 21:00: 26 aprile, 2, 3, 16, 17 maggio • Ore 19:00: 27 aprile, 4, 18 maggio (Apertura porte un’ora prima dell’inizio)Teatro Di Cagno – Corso Alcide De Gasperi 320, BariInfo e prenotazioni: • Telefono: 392 4656168 • Email: biglietteria.lascimmia@gmail.comUno spettacolo imperdibile per chi ama il teatro brillante, ma anche per chi ha voglia di ritrovare – tra le risate – un pezzetto di sé.